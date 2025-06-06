Γιοβάνοβιτς: Μεγάλη η διάθεση των ποδοσφαιριστών για το Παγκόσμιο, αισθάνομαι πολύ καλά στην Εθνική

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στο φιλικό του Σαββάτου (7/6, 21:45) με τη Σλοβακία στο Παγκρήτιο στη συνέντευξη Τύπου και στο ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές σε επίπεδο προσώπων. Όπως στον στόχο της επιστροφής σε μεγάλη διοργάνωση για τη «γαλανόλευκη», ενώ αναφέρθηκε επίσης στην ανανέωση του συμβολαίου του.



Αναλυτικά μίλησε για:

-τις πιθανές αλλαγές: «Λίγες παραλλαγές μπορούμε να κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγο διαφορετικά πράγματα. Εξάλλου ο τρόπος παιχνιδιού και η φιλοσοφία μας έχουν βοηθήσει. Μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη διαδικασία. Θα προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε και κάποια διαφορετικά πράγματα».



-τη θερμή υποδοχή και την αγάπη του κόσμου στην Κρήτη: «Είναι φυσιολογικό. Η Κρήτη αποτελεί ένα πολύ ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Περίμενα αυτήν την υποδοχή και ήμουν σίγουρος πως ήταν μία καλή απόφαση».



-το αν θα είναι βασικός ο Μανδάς επειδή ήταν στη συνέντευξη Τύπου: «Αφού ξέρετε τις απαντήσεις τι κάνετε τις ερωτήσεις; Και έχουμε και άλλο ένα παιδί από την Κρήτη. Ο Μανδάς με την παρουσία στην Κρήτη και με την παρουσία του στη Λάτσιο είναι ωραίο να έρθει εδώ. Είχε λίγο τρακ. Είχαμε και κάποια μικροθέματα με κούραση και τον βαθμό ετοιμότητας ορισμένων. Περιμένω ίδια σοβαρότητα και ίδια διάθεση. Είναι ο μόνος τρόπος να 'χτίσεις' χαρακτήρα και νοοτροπία. Είναι ένα πολύ καλού επιπέδου τεστ».



-τη δίψα για επιστροφή σε μεγάλη διοργάνωση: «Αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Το κίνητρο που μας κρατά στη διαδικασία και στη πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Δουλεύοντας με αυτό το group καταλαβαίνω τη μεγάλη διάθεση των παικτών να πάνε στο Παγκόσμιο. Πιστεύω πως είναι μία ομάδα που μπορεί να κάνει μόνο βήματα μπροστά».

-την ανανέωση του συμβολαίου του και το πώς νιώθει: «Αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι πολύ καλά. Εγώ ήθελα λιγότερο χρόνο για να δω πως θα είναι ο ρόλος μου. Ήταν όλα τέλεια (εννοεί για το διάστημά του στην Εθνική). Χαίρομαι που θα συνεχίσω γιατί έχουμε πολύ καλά κίνητρα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.