Η φιναλίστ Μπέτις, το γαλλικό… κλειδί που ψάχνει και τα βατά εμπόδια: Τα προφίλ των 8 αντιπάλων του ΠΑΟΚ

Αντιπάλους για… όλα τα γούστα περιλαμβάνει το μονοπάτι του ΠΑΟΚ στη league phase του Europa League. Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα παίξει κόντρα στη φιναλίστ του περασμένου Conference League, Μπέτις, όπως και τη Θέλτα επίσης από τη La Liga, Λιλ και Λιόν από τη Ligue 1, ενώ θα αγωνιστεί με Λουντογκόρετς, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπραν.



Μπέτις

Συνεχίζει να ακολουθεί -και προς προφανώς καλά κάνει- μία πετυχημένη συνταγή. Στο τιμόνι της είναι από το 2020 ο πολύπειρος Μανουέλ Πελεγκρίνι. Την περασμένη σεζόν την οδήγησε μέχρι το τέλος στο Conference League, αλλά όχι και στο τρόπαιο. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο της Τσέλσι (που ήταν φαβορί για την κούπα από την αρχή της σεζόν), παρότι προηγήθηκε στην αναμέτρηση. Ο Χιλιανός τεχνικός έχει βγάλει στην Ευρώπη όλες τις σεζόν της παρουσίας του στους «βερδιμπλάνκος».

δρα της είναι το «Λα Καρτούχα», το οποίο έχει πλέον χωρητικότητα 70.000 θέσεις, καθώς αφαιρέθηκε ο στίβος που υπήρχε. Δεν έχει καταφέρει έως τώρα να κρατήσει τον Άντονι, τον οποίο είχε δανεικό πέρυσι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Απέκτησε έναντι περίπου 12 εκατ. ευρώ από τη Μοντερέι τον Κολομβιανό χαφ, Νέλσον Ντεόσα, με σκοπό να καλύψει το κενό του Τζόνι Καρντόσο (από την Ατλέτικο). Πούλησε 22,5 εκατ. ευρώ στην Κόμο τον Χεσούς Ροδρίγκεθ (19χρονο εξτρέμ).



Θέλτα

Επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 8 χρόνια, τερματίζοντας στην 7η θέση της La Liga. Στην αμέσως προηγούμενη συμμετοχή της (σεζόν 2016-17) είχε φτάσει έως τα ημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης. Βγήκε νοκ άουτ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τότε. Στο τιμόνι της είναι o Κλαούντιο Χιράλντεθ. Πρόκειται για 37χρονο προπονητή, ο οποίος διανύει την τρίτη του σεζόν στην ομάδα. Προβιβάστηκε πριν δύο χρόνια από τη β’ ομάδα στα μέσα της αγωνιστικής περιόδου με σκοπό να σώσει την ομάδα και τα κατάφερε. Ο σύλλογος αποφάσισε να τον στηρίξει και η συγκεκριμένη επιλογή αποδείχθηκε σωστή. Διότι –όπως προαναφέραμε- οδήγησε την ομάδα στην Ευρώπη.



Έβαλε στα ταμεία της 27 εκατ. ευρώ από την πώληση (με υποχρεωτική οψιόν) του Λάρσεν στη Γουλβς, συν 23 από την παραχώρηση του νεαρού Λόπεθ στην ίδια ομάδα. Κατάφερε να κρατήσει τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, τον οποίο είχε δανεικό από την Μπέτις. Θέλει να κάνει ακόμα πιο γεμάτο τον πάγκο της, καθότι φέτος θα έχει και Ισπανία και Ευρώπη μετά από καιρό.



Λιλ

Στο τιμόνι της είναι ο έμπειρος Μπρούνο Ζενεσιό. Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στο υψηλότερο σκαλί, αγωνιζόμενη στο Champions League. Ήταν εξαιρετική στη league phase, όπου με πέντε νίκες σε οκτώ αγώνες (1-0 εντός τη Ρεάλ και 3-1 την Ατλέτικο στη Μαδρίτη) πέρασε απευθείας στους «16». Εκεί βγήκε νοκ άουτ από την Ντόρτμουντ. Ήρθε 1-1 εκτός και 1-2 εντός. Η καταπόνηση από την Ευρώπη κόστισε στους «λιλουά» που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν έξοδο στο Champions League μέσω του πρωταθλήματος, αφού τερμάτισαν 5οι στη Ligue 1. Ο μέτριος β’ γύρος (έπειτα από έναν καλό πρώτο με αήττητο σερί 14 αγώνων) τους χαντάκωσε. Ξεχωρίζει η προσθήκη του Ολιβιέ Ζιρού στο καλοκαιρινό παζάρι.



Λιόν

Βρέθηκε κοντά στη διάλυση, αλλά… σηκώθηκε και είναι εδώ! Διότι αρχικά είχε ανακοινωθεί τιμωρία-σοκ, καθώς υποβιβάστηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Έκανε έφεση και δικαιώθηκε μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης του γαλλικού ποδοσφαίρου (DNCG). Σε διαφορετική περίπτωση θα είχε υποστεί μία οικονομική καταστροφή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι έχει ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα.



Την περασμένη σεζόν τερμάτισε 6η στο πρωτάθλημα, έχοντας αρκετά σκαμπανεβάσματα, ενώ στη league phase του Europa League βγήκε επίσης 6η και στους «16» αποκλείστηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από μία επική ρεβάνς. Έχει τον Πάουλο Φονσέκα στο τιμόνι της από τα μέσα της περασμένης σεζόν. Προσπάθησε στο καλοκαιρινό παζάρι να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ και παράλληλα να βάλει λεφτά στα ταμεία της, κάνοντας καλές πωλήσεις. Διόλου εύκολο έργο. Πήρε περίπου 70 εκατ. ευρώ, δίνοντας Σερκί, Πέρι, Μπενραχμά, Σαρ και Λεπενάν. Αποχώρησε και ο εμβληματικός αρχηγός, Αλεσάντρ Λακαζέτ.



Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα με δύο βαθμούς διαφορά από τη Χάποελ Μπερ Σεβά, την οποία είδαμε στα μέρη ματς ως αντίπαλο της ΑΕΚ, από την οποία έμεινε εκτός συνέχειας στο Conference League. Τα… βάσανα, ωστόσο, ξεκίνησαν νωρίς, αγωνιζόμενη στα προκριματικά του Champions League. Αποκλείστηκε (1-1 εκτός και 1-0 εντός) από την Πάφοα και ακολούθως πέταξε εκτός της Χάμρουν με 2/2 (2-1 εκτός και 3-1 εντός), αλλά και την Ντιναμό Κιέβου με μία νίκη και μία ήττα (3-1 εντός και ήττα 1-0 εκτός). Ο 43χρονος Ζάρκο Λάζετιτς είναι στο τιμόνι της από τον Ιούνιο του 2024. Το μεγαλύτερο μειονέκτημά της είναι ασφαλώς ότι έχουν… ξεσπιτωθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και χρησιμοποιούν τη Σερβία για σπίτι τους. Ξεχωρίζει από το ρόστερ τους ο Σέρβος χαφ, Κρίστιαν Μπέλιτς.

Γιουνγκ Μπόις

Κακή η περασμένη σεζόν. Τερμάτισε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα και στο -12 από την κορυφή. Από πάνω της είχε Βασιλεία και Σερβέτ. Στην Ευρώπη έπαιξε στη league phase του Champions League, όπου βγήκε τελευταία με μηδέν βαθμούς, γνωρίζοντας ήττες από Άστον Βίλα, Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Σαχτάρ, Αταλάντα, Στουτγκάρδη, Σέλτικ και Ερυθρό Αστέρα. Στο τιμόνι της είναι ο Ελβετός, Τζόρτζιο Κοντίνι από τον Δεκέμβριο του 2024. Έχει κάνει τέσσερις προσθήκες, ενώ έχουν σημειωθεί μπόλικες επιστροφές από δανεισμούς. Ξεχωρίζει η απόκτηση του εξτρέμ Βιρζινιούς από τη Λιλ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ.



Λουντογκόρετς

Πρόκειται για μία αυτοκρατορία στο ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας. Αφού από το 2012 κατακτά συνεχώς το πρωτάθλημα. Πέρυσι το πήρε με απόσταση 14 βαθμών, έχοντας μεγαλύτερο αντίπαλό της τη Λέφσκι. Προπονητής της είναι ο Πορτογάλος Ρουί Μότα, ενώ ξεχωρίζει ο Γκανέζος εξτρέμ Μπερνάρ Τεκπετέι και από τις προσθήκες ο Τσέχος μέσος Φίλιπ Κάλοτς. Όσον αφορά την Ευρώπη, αγωνίστηκε αρχικά στα προκριματικά του Champions League, βγάζοντας νοκ άουτ Ντινάμο Μινσκι (1-0 εντός, 2-2 εκτός), Ριέκα (0-0 εκτός, 3-1 εντός στην παράταση), ενώ αποκλείστηκε από τη Φέρεντσβάρος (0-0 εντός και ήττα 3-0 εκτός). Στο Europa League απέκλεισε δύσκολα τη Σκεντίγια. Έχασε 2-1 εκτός έδρας και στη ρεβάνς επικράτησε 4-1 στην παράταση (2-1 στην κανονική διάρκεια).



Μπραν

Είναι ιστορική και αναγεννημένη ομάδα της Νορβηγίας. Έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα (1962, 1963, 2007) και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ανταγωνιστική εντός των συνόρων. Στα προκριματικά του Champions League έχασε 4-1 εντός έδρας από τη Ζάλτσμπουργκ και ήρθε 1-1 εκτός, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση, έπειτα αντιμετώπισε στο Europa League τη Χάκεν, την οποία έβγαλε νοκ άουτ (2-0 εκτός και ήττα 1-0 εντός) και ακολούθως παρουσιάστηκε πιο έτοιμη από την ΑΕΚ Λάρνακας, την οποία νίκησε εντός (2-1) και εκτός (0-4).

