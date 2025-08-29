Εθνική Ελλάδας: Κράτησε τον Φοντέκιο μονοψήφιο για πρώτη φορά σε τελικά διοργάνωσης

Η εξουδετέρωση του Σιμόνε Φοντέκιο ήταν «κλειδί» στην επικράτηση της Εθνικής ομάδας επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ (75-66) για τον τρίτο όμιλο.



Ο 30χρονος φόργουορντ των Χιτ έμεινε στους 4 πόντους με 1/11 σουτ και μπλοκαρίστηκε πλήρως από το μαρκάρισμα του Κώστα Παπανικολάου και του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Το πόσο σημαντικό ήταν το επίτευγμα της ελληνικής άμυνας φαίνεται από το εξής: ουδέποτε ο Σιμόνε Φοντέκιο είχε σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης μονοψήφιο αριθμό πόντων. Στο Ευρωμπάσκετ του 2022 είχε 19,4 πόντους ανά αγώνα και μικρότερη συγκομιδή τους 14 πόντους, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 είχε 18,3 πόντους κατά μέσο όρο και μικρότερη επίδοση τους 13 πόντους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.