Η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος παίζεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Αρχίζουμε δυναμικά το Σάββατο (30/08) στις 19:00 με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει, εκτός έδρας, τον Βόλο. Μισή ώρα αργότερα, μονομαχούν Πανσερραϊκός-ΟΦΗ

Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και ο bwinΣΠΟΡ FM σας βάζει μέσα σε όλα τα γήπεδα της μεγάλης κατηγορίας, για τα ματς της 2ης αγωνιστικής.
 
Αρχίζουμε δυναμικά το Σάββατο (30/08) στις 19:00 με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει, εκτός έδρας, τον Βόλο. Μισή ώρα αργότερα, μονομαχούν Πανσερραϊκός-ΟΦΗ, ενώ στις 21:00 ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό και στις 21:30, η Λάρισα φιλοξενεί την Κηφισιά.
 
Η δράση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό την Κυριακή (31/08). Στις 20:00 η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Αστέρα AKTOR στην «Opap Arena», στις 21:00 παίζουν ΠΑΟΚ-Ατρόμητος και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 22:00 με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός.

 
