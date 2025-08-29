Η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος παίζεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και ο bwinΣΠΟΡ FM σας βάζει μέσα σε όλα τα γήπεδα της μεγάλης κατηγορίας, για τα ματς της 2ης αγωνιστικής.



Αρχίζουμε δυναμικά το Σάββατο (30/08) στις 19:00 με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει, εκτός έδρας, τον Βόλο. Μισή ώρα αργότερα, μονομαχούν Πανσερραϊκός-ΟΦΗ, ενώ στις 21:00 ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό και στις 21:30, η Λάρισα φιλοξενεί την Κηφισιά.



Η δράση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό την Κυριακή (31/08). Στις 20:00 η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Αστέρα AKTOR στην «Opap Arena», στις 21:00 παίζουν ΠΑΟΚ-Ατρόμητος και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 22:00 με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.