Από Μπέτις και Λιόν μέχρι Μπραν: Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League

Δείτε τις ομάδες που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League

ΠΑΟΚ Europa League

Αυτοί είναι οι οκτώ αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει - μεταξύ άλλων - την περυσινή φιναλίστ του Conference League (Μπέτις), δύο ομάδες από τη Γαλλία (Λιόν και Λιλ), συν μία από την Ισπανία (Θέλτα).

Αναλυτικά:

Λιλ (εκτός έδρας)
Ρεάλ Μπέτις (εντός)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)
Λιόν (εκτός)
Γιούνγκ Μπόις (εντός)
Λουντογκόρετς (εκτός)
Μπραν (εντός)
Θέλτα (εκτός)

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ Europa League
