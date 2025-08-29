Αυτοί είναι οι οκτώ αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει - μεταξύ άλλων - την περυσινή φιναλίστ του Conference League (Μπέτις), δύο ομάδες από τη Γαλλία (Λιόν και Λιλ), συν μία από την Ισπανία (Θέλτα).

Αναλυτικά:

Λιλ (εκτός έδρας)

Ρεάλ Μπέτις (εντός)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)

Λιόν (εκτός)

Γιούνγκ Μπόις (εντός)

Λουντογκόρετς (εκτός)

Μπραν (εντός)

Θέλτα (εκτός)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.