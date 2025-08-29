Αυτοί είναι οι οκτώ αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.
Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει - μεταξύ άλλων - την περυσινή φιναλίστ του Conference League (Μπέτις), δύο ομάδες από τη Γαλλία (Λιόν και Λιλ), συν μία από την Ισπανία (Θέλτα).
Αναλυτικά:
Λιλ (εκτός έδρας)
Ρεάλ Μπέτις (εντός)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)
Λιόν (εκτός)
Γιούνγκ Μπόις (εντός)
Λουντογκόρετς (εκτός)
Μπραν (εντός)
Θέλτα (εκτός)
Πηγή: sport-fm.gr
