Παναθηναϊκός: Τα προφίλ των 8 αντιπάλων του στο Europa League

Αναμνήσεις, αλλά και πολλές ελπίδες, έφερε η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Εuropa League!



Οι πράσινοι, θα αναμετρηθούν με Ρόμα, Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλζεν, Γιουνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Γκόου Αχέντ Ινγκλς και Μάλμε, έχοντας ως στόχο την πρόκριση.



Ρόμα, Φέγενορντ, Φερεντσβάρος και Στουρμ Γκρατς, έχουν βρεθεί στον δρόμο του «τριφυλλιού» στο παρελθόν ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις, θα μπουν για πρώτη φορά στο «πράσινο» βιβλίο της ιστορίας.



Ρόμα



Οι συστάσεις την ομάδα της «αιώνιας» πόλης είναι περιττές! Ιδρυθείσα το 1927 η Ρόμα, έχει μπει σε νέα εποχή με τον Τζαν Πιέρο Γκασμπερίνι στον πάγκο της. Πέρυσι τερμάτισε στην 5η θέση της Serie A και έχει έδρα το ιστορικό «Ολίμπικο». Μετρά τρεις κατακτήσεις πρωταθλημάτων, εννέα Κύπελλων Ιταλίας, δυο σούπερ καπ Ιταλίας, καθώς και το Conference League το 2022. Διαθέτει πολλούς αστέρες, όπως ο Ανχελίνο, ο Μπράιαν Κριστάντε, ο Στεφάν Ελ Σαράουϊ, ο Πάουλο Ντιμπάλα και ο Λέον Μπέιλι.



Οι «τζαλορόσι» έχουν βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2009/10 για τη φάση των «32» της ίδιας διοργάνωσης με τους «πράσινους» να προκρίνονται επικρατώντας και στα δυο ματς με το ίδιο σκορ (3-2).

Φέγενορντ



Ο ιστορικός σύλλογος της Ολλανδίας και το... καμάρι του Ρότερνταμ, θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο «Ντε Κάιπ». H Φέγενορντ, τερμάτισε στην 3η θέση της Eredivisie την περασμένη σεζόν, πίσω από Άγιαξ και Φέγενοορντ και εξασφάλισε την απευθείας συμμετοχή της στη League Phase του Εuropa League. Ομάδα με «βαριά» φανέλα, μετρά 16 πρωταθλήματα Ολλανδίας, 14 Κύπελλα Ολλανδίας, ένα Κύπελλο UEFA, αλλά και ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών (1970).



Προπονητής της είναι ο σπουδαίος βετεράνος στράικερ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, ενώ διαθέτει εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, όπως ο διεθνής Τζάστιν Μπίλοου, ο Σεμ Στάιν, ο Γκονσάλο Μπόρζες, ο Γιακούμπ Μόντερ και ο Κάσπερ Τενγκστεντ.



Η ομάδα του Ρότερνταμ, έχει βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού, τη σεζόν 1984/85, όταν οι «πράσινοι» κατάφεραν να την αποκλείσουν αποσπώντας ισοπαλία (0-0) στο Ρότερνταμ και παίρνοντας τη νίκη 2-1 στο ΟΑΚΑ.



Φερεντσβάρος



Kαι ο «γίγαντας» του ουγγρικού ποδοσφαίρου στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Η πάλαι ποτέ, κραταιά, Φερεντσβάρος, δυο σεζόν μετά το συναπάντημά της με τον Ολυμπιακό, θα αντιμετωπίσει, αυτή τη φορά το τριφύλλι. Mε έδρα την Groupama Arena στη Βουδαπέστη, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια την περασμένη σεζόν, φτάνοντας τις 36, ενώ μεταξύ άλλων έχει και 24 Κύπελλα.



Προπονητής της είναι ο Ρόμπι Κιν, ενώ σε αυτήν αγωνίζεται ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, Ναμπί Κεϊτά, αλλά και άλλοι εξαιρετικοί παίκτες, όπως ο Ματέους Σαλντάνια, ο Αντάμα Τραορέ, ο Μπαρνάμπας Βάργκα, αλλά και ο Μοχάμεντ Αμπού Φανί.



H Φερεντσβάρος δεν ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις στον Παναθηναϊκό, καθώς στην μοναδική τους σύγκρουση, τη σεζόν 1965/66, οι «πράσινοι» είχαν αποκλειστεί από τη συνέχεια του Κυπέλλου Κυπελλούχων με εκτός έδρας ισοπαλία και εντός έδρας ήττα (1-3).

Στουρμ Γκρατς

Και από την Αυστρία θα περάσει ο Παναθηναϊκός για να αντιμετωπίσει τη Στουρμ Γκρατς. Πρωταθλήτρια στη χώρα της την περασμένη σεζόν, δεν κατάφερε να μπει στη League Phase του Champions League, αφού αποκλείστηκε από την Μπόντο/Γκλιμτ. Έδρα της είναι η «Merkur Arena», ενώ συνολικά μετρά πέντε πρωταθλήματα και επτά Κύπελλα Αυστρίας, αλλά και το Κύπελλο Ιντερτότο το 2008/09.



Προπονητής της είναι ο Γιούργκεμ Ζάουμελ, ενώ στο ρόστερ της διαθέτει παίκτες όπως ο Πέτερ Χεντλ, ο Στέφαν Χιρντέλερ, ο Εμίρ Κάριτς και ο Γουίλιαμ Μπόβινγκ.



Και αυτή έχει κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν και μάλιστα οι νίκες σε τέσσερα ματς είναι μοιρασμένες (2-2).



Βικτόρια Πλζεν

Πρώτη φορά στον δρόμο του Παναθηναϊκού, η Βικτόρια Πλζεν τερμάτισε 2η στο τσέχικο πρωτάθλημα της περασμένη σεζόν και αποκλείστηκε και αυτή από τη Ρέιντζερς στον τρίτο προκριματικό του Champions League.



Mε έδρα την Doosan Arena και προπονητή για 3η σεζόν τον Μίροσλαβ Κούμπεκ, η Πλζεν, μετρά έξι πρωταθλήματα στη χώρα της και συνεχείς ευρωπαϊκές παρουσίες.



Γιουνγκ Μπόις

Η ομάδα της Βέρνης θα βρεθεί και αυτή για πρώτη φορά στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Έχει έδρα την «Σταντ ντε Σουίς Βάνκντορφ» και πέρυσι τερμάτισε στην 3η θέση του ελβετικού πρωταθλήματος.



Έχει κατακτήσει τον τίτλο στη χώρα της 17 φορές, ενώ έχει και οκτώ Κύπελλα. Προπονητής της είναι ο Tζόρτζιο Κοντίνι, που ανέλαβε τα ηνία το Δεκέμβριο του 2024.



Γκόου Αχέντ Ιγκλς



Η μεγάλη έκπληξη της περσινής σεζόν στην Ολλανδία, καθώς για πρώτη φορά αναδείχθηκε Κυπελλούχος, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη League Phase του Εuropa League. Iδρυθείσα το 1902 και με έδρα το «De Adelaarshorst Go Ahead» θα ντεμπουτάρει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.



Προπονητής της είναι ο Πολ Σιμόνις, ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι τη φανέλα της έχει φορέσει ο τέως προπονητής του Παναθναϊκού, Χενκ τεν Κάτε.



Μάλμε

Πάντα επικίνδυνη και ποιοτική, η ομάδα της Σουηδίας, θα είναι μια από τις τέσσερις που θα φιλοξενήσουν τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League. Tην περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος της, έχοντας στην αρχή του περσινού καλοκαιριού, αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League.



Έχει ως έδρα την «Eleda Arena» προπονητής της είναι ο Χένρικ Ρίνστρομ, ενώ στο ρόστερ της υπάρχουν εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Έρικ Μπόντχαϊμ, ο Όλιβερ Μπεργκ, ο Έρικ Σίγκουρντσον, αλλά και ο Ρόμπιν Όλσεν.



Μετρά 24 πρωταθλήματα, 16 Κύπελλα, ενώ αξιοπρόσεκτη είναι η παρουσία της και στα Κύπελλα Ευρώπης, αφού έχει κατακτήσει 10 Ιντερτότο, ενώ έχει και διαδοχικές συμμετοχές σε Champions League και Europa League.

