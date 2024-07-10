Η έλευση Μαρινάκη προμηνύει εξελίξεις στον Ολυμπιακό

Διακοπές τέλος για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού!

Ήδη έχουν περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές/εργομετρικές εξετάσεις αρκετοί ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών, ενώ σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Το «παρών», μεταξύ άλλων, θα δώσουν και τα τέσσερα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ο λόγος για τους Κοστίνια, Στάμενιτς, Ντάνι Γκαρθία και Αναγνωστόπουλο.

Από το προπονητικό κέντρο της ομάδας θα απουσιάσουν ποδοσφαιριστές, όπως ο Κώστας Φορτούνης και ο Γιώργος Μασούρας, των οποίων τα συμβόλαια έχουν λήξει.

Από την πλευρά του, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει, από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο, όμως φέρεται να έχει εξασφαλίσει μερικές ημέρες παραπάνω άδεια, αφού μιλάει συνεχώς μαζί του ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Πριν από μερικές ημέρες ο Κώστας Νικολακόπουλος είχε μεταφέρει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία πως οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι πολύ κοντά στην παραμονή τους, κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις προσεχείς ημέρες. Άλλωστε τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Η εφημερίδα SportDay αναφέρει πως η έλευση του Βαγγέλη Μαρινάκη από το εξωτερικό θα φέρει εξελίξεις σε πολλά ζητήματα, με δύο από αυτά να είναι των Φορτούνη-Μασούρα και φυσικά του Ελ Κααμπί, ενώ υπάρχουν και τα θέματα των Πορτογάλων (Κάρμο, Ποντένσε, Όρτα), που θα ήθελε να τους έχει μαζί του από την επόμενη εβδομάδα ο Μεντιλίμπαρ.

