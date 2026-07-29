Σήμερα, Τετάρτη αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθορίσει εάν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της, με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας της, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Αντίθετα, για τον 41χρονο δεν υπήρξε κοινή εισήγηση. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Βασίλη Αλεξανδρή, η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησής του, ενώ η εισαγγελέας πρότεινε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Κατά την απολογία του, ο 41χρονος επέμεινε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Υποστήριξε ότι κρατούσε ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβε τυρί για το φαγητό του και πως το χρησιμοποίησε όταν, όπως ισχυρίζεται, η 41χρονη επιτέθηκε αρχικά στη 30χρονη σύντροφό του και στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον του.

Όπως ανέφερε, απέκρουσε την επίθεση στρέφοντας το χέρι του, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει από πίσω. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι καταδίωξε τη γυναίκα μετά το περιστατικό και όταν εκείνη κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά, πλησίασε για να δει ποια ήταν, δηλώνοντας ότι σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε πως επρόκειτο για τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

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