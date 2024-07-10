ΑΕΚ-Γάνδη: Τελευταίο… μαραθώνιο φιλικό τεστ πριν την επιστροφή στη βάση

Το τελευταίο της φιλικό «τεστ» στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της θα δώσει την Τετάρτη (10/7) η ΑΕΚ, η οποία θα αναμετρηθεί στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) με τη Γάνδη στο Μπουργκ-Χάαμσταντ της Ολλανδίας (όπου η «Ένωση» πραγματοποιεί το δεύτερο μέρος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της).

Ακόμα ένα… μαραθώνιο φιλικό για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, με το παιχνίδι να έχει συνολική διάρκεια 130'. Συγκεκριμένα, θα έχει τέσσερα μέρη: 35', 35', 30' και 30' αντίστοιχα.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD, ραδιοφωνικά από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση από το sport-fm.gr.

Στο πιο πρόσφατο της φιλικό, το περασμένο Σάββατο (6/7), ο «δικέφαλος» ηττήθηκε 4-1 από την Κλαμπ Μπριζ, σε ένα παιχνίδι όπου δεν μπόρεσε να βγάλει τα συμπεράσματα που θα επιθυμούσε λόγω των καιρικών συνθηκών (πολύς αέρας). Στο πρώτο «τεστ» ηττήθηκε από την Άλκμααρ, ενώ ενδιάμεσα επικράτησε της Μπέρσχοτ.

Υπενθυμίζεται ότι στην προετοιμασία της ΑΕΚ έχουν ενσωματωθεί από την Κυριακή (7/7) τρεις εκ των διεθνών, οι Βίντα, Γκατσίνοβιτς και Σιμάνσκι, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο σημερινό φιλικό, ενώ την Τρίτη (9/7) έφτασε στην Ολλανδία και ο Κάλενς.

Χθες οι «κιτρινόμαυροι» είχαν μόνο πρωινή προπόνηση, με τον Ματίας Αλμέιδα να δίνει ανάσες το απόγευμα ενόψει και του σημερινού ματς. Εκτός έμειναν οι Μάνταλος και Μουκουντί λόγω μικροπροβλημάτων, καθώς και ο Τσιλούλης που έχει υποστεί διάστρεμμα, με τον Φερνάντες να έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα από τη Δευτέρα (8/7) έχοντας ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε μετά το φιλικό με την Μπέρσχοτ.

Στη χθεσινή προπόνηση, λοιπόν, ο Αργεντινός τεχνικός «έδειξε» τις δύο ενδεκάδες που αναμένεται να παρατάξει απέναντι στη Γάνδη.

Η ενδεκάδα με τα μπλε: Μπρινιόλι – Ρότα, Μήτογλου, Χατζισαφί, Πήλιος – Ελίασον, Γιόνσον, Γαλανόπουλος, Ζίνι – Λιούμπισιτς, Λιβάι.

Η ενδεκάδα με τα πράσινα: Θεοχάρης – Καννελόπουλος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Ραντόνια – Φερνάντες, Σιμάνσκι, Ρουκουνάκης, Γκατσίνοβιτς – Θεοδωρίδης, Άμραμπατ.

Από εκεί και πέρα, την Πέμπτη (11/7) η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Αθήνα, για να συνεχίσει στα Σπάτα την προετοιμασία της ενόψει του πρώτου της αγώνα στον β' προκριματικό γύρο του Conference League (την Τετάρτη 24 Ιουλίου απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Βελέζ Μόσταρ-Ίντερ Κλαμπ Ντ' Εσκαλδές). Την επόμενη Πέμπτη (18/7), δε, θα δώσει το τελευταίο της φιλικό (πρόβα τζενεράλε), κόντρα στην Ομόνοια στο ΓΣΠ Λευκωσίας.

Σε ό, τι αφορά τώρα τη Γάνδη, η ομάδα του Βελγίου τερμάτισε στην 7η θέση στην κανονική διάρκεια του περυσινού πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας μέσω των playoffs εισιτήριο -όπως και η ΑΕΚ- για τον β' προκριματικό γύρο του Conference League. Μάλιστα, θα δώσει το πρώτο της επίσημο ματς απέναντι στη Βίκινγκουρ Λιεπάγια στις 25 Ιουλίου. Άρχισε την προετοιμασία της στις 24 Ιουνίου και μέχρι στιγμής έχει δώσει δύο φιλικά, στα οποία επικράτησε 5-0 της Μερελμπέκε και 9-0 της KFC HO Kalken.

Πλέον, έχει νέο προπονητή, τον Βέλγο Βόουτερ Βάρνσκεν, ενώ από το ρόστερ της ξεχωρίζει ο σέντερ φορ, Ταρίκ Τισουντάλι (21 γκολ και 12 ασίστ πέρυσι), ο οποίος εσχάτως είχε γραφτεί τόσο για την ΑΕΚ όσο και για τον ΠΑΟΚ.

