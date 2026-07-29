Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/7) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, έπειτα από έκρηξη σε ΑΤΜ στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη.

Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, καθώς και στο υποκατάστημα της τράπεζας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εάν έχουν προκληθεί φθορές και σε γειτονικά καταστήματα ή άλλα σημεία της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους ή αν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το ΑΤΜ.

Πηγή: skai.gr

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