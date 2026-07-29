Του Στέφανου Νικολαΐδη

Στην πιο κρίσιμη φάση της νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών εισέρχεται σήμερα το Κυπριακό, καθώς στη Λευκωσία πραγματοποιείται στις 10:00 η κοινή συνάντηση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Η τριμερής θεωρείται το πρώτο ουσιαστικό τεστ των τελευταίων μηνών για το εάν υπάρχει επαρκές πολιτικό έδαφος ώστε να ανοίξει εκ νέου ο δρόμος προς μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων, έπειτα από το παρατεταμένο αδιέξοδο που ακολούθησε το Κραν Μοντανά το 2017.

Η σημερινή συνάντηση ακολουθεί τον κύκλο χωριστών επαφών που είχε χθες Τρίτη ο κ. Γκουτέρες τόσο με τον κ. Χριστοδουλίδη όσο και με τον κ. Ερχιουρμάν, καθώς και το ιδιωτικό δείπνο που παρέθεσε στους δύο ηγέτες, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί το κατάλληλο πολιτικό κλίμα πριν από τη σημερινή κοινή συζήτηση.

Λίγο πριν από την έναρξη της τριμερούς, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ έστειλε σαφές μήνυμα ότι η προσωπική του εμπλοκή δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα.

«Με την επίσκεψή μου δείχνω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Κύπρου και τη δέσμευσή μου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μια λύση στο Κυπριακό», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Την ίδια στιγμή, όμως, φρόντισε να υπενθυμίσει ότι η επιτυχία της προσπάθειας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δύο κοινότητες.

«Εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης τις εγγυήτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο», σημείωσε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις θα αφορούν και την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Λευκωσία δείχνει την Άγκυρα

Ικανοποιημένη από τη μέχρι στιγμής εμπλοκή του ΟΗΕ εμφανίζεται η κυπριακή κυβέρνηση, η οποία θεωρεί ότι η προσωπική παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες στη Λευκωσία αποτελεί ένδειξη της βαρύτητας που αποδίδουν τα Ηνωμένα Έθνη στη νέα προσπάθεια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, χαρακτήρισε τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον γενικό γραμματέα «ουσιαστική και ειλικρινή», υπογραμμίζοντας ότι η Λευκωσία παραμένει έτοιμη να συμβάλει στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν.

Ταυτόχρονα, απέδωσε ευθέως το παρατεταμένο αδιέξοδο στην τουρκική στάση, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κινείται εκτός του συμφωνημένου πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιμένοντας στη λύση δύο κρατών αντί της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τη Λευκωσία, ζητούμενο παραμένει η σύγκληση μιας νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χθες Τρίτη στην Πράσινη Γραμμή της Κύπρου

Από την πλευρά του, ο Τουφάν Ερχιουρμάν εμφανίστηκε επίσης θετικός απέναντι στη νέα πρωτοβουλία του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για ισχυρή βούληση της τουρκοκυπριακής πλευράς να επιτευχθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ότι αυτή τη φορά επιχειρείται μια «νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία», διαφορετική από εκείνες του 2004 και του 2017, εκφράζοντας τη στήριξή του στις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες.

Παρά τη θετική ρητορική, πάντως, οι γνωστές στρατηγικές διαφωνίες παραμένουν αναλλοίωτες, καθώς η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να στηρίζει τη λογική των δύο κρατών, ενώ η ελληνοκυπριακή επιμένει στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Η γεωπολιτική διάσταση

Πίσω από τις συνομιλίες στη Λευκωσία βρίσκεται πλέον μια πολύ ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση.

Όπως έχει αναδείξει το skai.gr, το Κυπριακό συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τη συζήτηση για τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, αλλά και με τους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή τριμερής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να δείξει εάν μπορεί να διαμορφωθεί μια ελάχιστη κοινή βάση που θα επιτρέψει τη συνέχιση της διαδικασίας ή αν οι αποκλίνουσες στρατηγικές επιδιώξεις των δύο πλευρών θα οδηγήσουν σε ακόμη έναν κύκλο ακινησίας.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που θα παρουσιάσει ο Αντόνιο Γκουτέρες μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης, καθώς από τις δημόσιες τοποθετήσεις του αναμένεται να φανεί εάν ο ΟΗΕ διαπιστώνει πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή εάν θα περιοριστεί στη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μέχρι να ωριμάσουν οι πολιτικές συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

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