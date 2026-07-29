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Στο Νοσοκομείο Βόλου 2 τραυματίες από την πτώση φορτηγού σε ρέμα στο Πήλιο

Με πολλαπλές κακώσεις και σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου ένας 46χρονος και ένας 22χρονος από την πτώση φορτηγού σε ρέμα έξω από τα Χάνια

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νοσοκομείο Βόλου

Με πολλαπλές κακώσεις και σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου δύο τραυματίες από την πτώση φορτηγού σε ρέμα στο Πήλιο λίγο έξω από τα Χάνια, το απόγευμα της Τρίτης.

Πρόκειται για δύο άνδρες, έναν 46χρονο ο οποίος ήταν και ο οδηγός του αυτοκινήτου και έναν 22χρονο συνοδηγό.

Στην επιχείρηση διάσωσης των δύο επιβατών του αυτοκινήτου συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πήλιο Βόλος φορτηγό τροχαίο
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