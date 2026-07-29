Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων στις αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό στο ύψος της λεωφόρου Κύμης, προς Αεροδρόμιο, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Όπως έγινε γνωστό, λόγω του τροχαίου καταγράφονται καθυστερήσεις στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κύμης.

Σύγκρουση οχημάτων ύψος Κύμης στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση έως Κύμης. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 29, 2026

Πηγή: skai.gr

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