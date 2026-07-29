Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο – Καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση

Όπως έγινε γνωστό, λόγω του τροχαίου καταγράφονται καθυστερήσεις στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κύμης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αττική Οδός

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων στις αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό στο ύψος της λεωφόρου Κύμης, προς Αεροδρόμιο, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Όπως έγινε γνωστό, λόγω του τροχαίου καταγράφονται καθυστερήσεις στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κύμης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Αττική Οδός Μεταμόρφωση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο