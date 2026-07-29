Ισημερινός: Επτά απανθρακωμένοι άνθρωποι μέσα σε αγροικία – Οι αρχές βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών

Μία νέα υπόθεση μαζικής δολοφονίας συγκλονίζει τον Ισημερινό, όπου οι αρχές εντόπισαν επτά απανθρακωμένα πτώματα μέσα σε αγροικία στην περιοχή Dos Bocas, στα όρια των επαρχιών Κανιάρ και Γουάγιας.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι πρόκειται για οργανωμένη εκτέλεση, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με τον πόλεμο μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων που μάχονται για τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών.

SE HALLA FOSAS COMUNES, FUSILES Y DROGA DURANTE OPERACIÓN MILITAR EN LA TRONCAL #Guayas | El Ejército Ecuatoriano en una operación militar aprehendió a tres ciudadanos pertenecientes al GDO Los Águilas y localizó varias fosas comunes con cuerpos enterrados. Además, decomisó 4… pic.twitter.com/Deyt6nD6FG June 29, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα ήταν επτά άνδρες ηλικίας περίπου 21 έως 30 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα, καθώς η εκτεταμένη απανθράκωση δυσχεραίνει τις διαδικασίες αναγνώρισης. Τουλάχιστον δύο από τα πτώματα βρέθηκαν με τα χέρια δεμένα με σύρμα, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της εκτέλεσης. Έξω από την κατοικία εντοπίστηκε επίσης ένα ολοσχερώς καμένο όχημα SUV.

Η κατοικία φέρεται να συνδέεται με ηγετικό στέλεχος των Los Águilas

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αγροικία, γνωστή ως «La Limonera», φέρεται να ανήκε στον Κάρλος Σουαστέγκι, ο οποίος θεωρούνταν ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Los Águilas και δολοφονήθηκε τον περασμένο Ιούνιο έξω από το αεροδρόμιο της Γουαγιακίλ. Η πληροφορία εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανό στοιχείο για τα κίνητρα της επίθεσης.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι ερευνητές περισυνέλεξαν δέκα βαλλιστικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων οκτώ κάλυκες και δύο βλήματα, ενώ κατασχέθηκαν ακόμη πέντε μοτοσικλέτες που βρίσκονταν στον χώρο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να ανασυνθέσουν τα γεγονότα.

Περιοχή με έντονη δράση εγκληματικών οργανώσεων

Η περιοχή της Λα Τρονκάλ και της επαρχίας Κανιάρ βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είχαν εντοπιστεί εκεί παράνομοι ομαδικοί τάφοι και είχαν συλληφθεί ύποπτα μέλη της οργάνωσης Los Águilas, με τις αρχές να κάνουν λόγο για κλιμάκωση της βίας μεταξύ εγκληματικών δικτύων.

#ElTroncal | Las Fuerzas Armadas del Ecuador aprehendieron a 3 presuntos integrantes del GDO Los Águilas durante una operación militar. Se decomisaron armas, municiones y droga; además, se localizaron varias fosas clandestinas con cuerpos enterrados.



Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/qBX0X44uZa — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) June 29, 2026

Η αστυνομία εκτιμά ότι η νέα αυτή μαζική δολοφονία αποτελεί μέρος της σύγκρουσης για τον έλεγχο των εδαφών και των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών. Σε τοίχους της κατοικίας είχαν εντοπιστεί συνθήματα που παραπέμπουν στην επίσης εγκληματική οργάνωση Los Lobos, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Ο Ισημερινός εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανές κύμα εγκληματικής βίας, παρά τη στρατιωτικοποίηση της ασφάλειας που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, στο πλαίσιο του πολέμου που έχει κηρύξει κατά των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Σύμφωνα με στοιχεία του InSight Crime, η χώρα κατέγραψε το 2025 τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών στη Λατινική Αμερική, με 51 δολοφονίες ανά 100.000 κατοίκους, ενώ οι μαζικές εκτελέσεις που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα παραμένουν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.



Πηγή: skai.gr

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