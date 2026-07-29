Λέρος: Φωτιά σε χώρο απορριμμάτων – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης σε χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων στη Λέρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η επέκταση της φωτιάς. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου, τα οποία ενισχύουν τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης της Δωδεκανήσου αναφέρουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο διαχείρισης απορριμμάτων του νησιού και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για κίνδυνο προς κατοικημένες περιοχές ή τραυματισμούς. Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η καύση απορριμμάτων δημιουργεί πυκνό καπνό και δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

#Πυρκαγιά σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Κινητοποιήθηκαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωσή της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και θα διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς πριν επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 ούτε έχουν αναφερθεί ζημιές σε υποδομές ή απειλή για τον οικισμό.



Πηγή: skai.gr

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