Στον τελικό του Κόπα Αμέρικα η Αργεντινή και πάει για το back to back

Με την… υπογραφή του Λιονέλ Μέσι, η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 του Καναδά και προκρίθηκε για δεύτερη σερί διοργάνωση στον τελικό και διεκδικεί το τρόπαιο απέναντι σε Ουρουγουάη ή Κολομβία

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το υπ’ αριθμόν 109 γκολ με την Αργεντινή και το πρώτο του στο Κόπα Αμέρικα, οδηγώντας την εθνική του ομάδα στη νίκη με 2-0 επί του Καναδά στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης που έγινε στο «MetLife Stadium».

Ο Χουλιάν Άλβαρες άνοιξε το σκορ για την «αλμπισελέστε» στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ ο Μέσι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 52ο λεπτό του αγώνα.

Μάλιστα, αυτό ήταν το 28ο γκολ στους τελευταίους 25 αγώνες του σταρ της Ίντερ Μαϊάμι με την Αργεντινή και 14ο στο Κόπα Αμέρικα.

Μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με 130 γκολ, έχει περισσότερα από τον Μέσι, ο οποίος στις 24 Ιουνίου έγινε 37 ετών.

Η Αργεντινή, εντωμεταξύ, επέκτεινε το αήττητο σερί της στους 10 αγώνες και διεκδικεί με αξιώσεις το 16ο Κόπα Αμέρικα, όπου στον τελικό θα αντιμετωπίσει το νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στην Ουρουγουάη και την Κολομβία.

