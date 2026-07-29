Περσικός: Πετρέλαιο και φυσικό αέριο παίρνουν ξανά την «ανηφόρα»

Ισχυρές ανοδικές πιέσεις καταγράφονται εκ νέου στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Το διεθνές συμβόλαιο Brent κινήθηκε εκ νέου ανοδικά, προσεγγίζοντας τα 87,4 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε κοντά στα 82,3 δολάρια, καθώς η αγορά αποτιμά τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο στην περιοχή.

Στην ανοδική πορεία συνέβαλε και η μεγαλύτερη του αναμενομένου μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού, στοιχείο που ενισχύει τις προσδοκίες για περιορισμένη προσφορά.

Παράλληλα, ανοδικές πιέσεις δέχονται και οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις εξαγωγές LNG από το Κατάρ, έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές φυσικού αερίου στον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, οι αγορές παρακολουθούν στενά κάθε στρατιωτική εξέλιξη στον Περσικό Κόλπο.

Το Στενό του Ορμούζ στο επίκεντρο

Περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και σημαντικό ποσοστό των διεθνών φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονται καθημερινά από το Στενό του Ορμούζ. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και περιορισμένα επεισόδια στην περιοχή αρκούν για να αυξήσουν το λεγόμενο «γεωπολιτικό ασφάλιστρο» στις τιμές της ενέργειας.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά τις τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Λίγες ώρες αργότερα, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) γνωστοποίησε ότι, σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, πραγματοποιήθηκαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων στο ανατολικό Ιράκ.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της χώρας στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες οργανώσεις βρίσκονταν πίσω από επιθέσεις με drones εναντίον σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Η κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε έρευνα για τα περιστατικά, ενώ φιλοϊρανικές οργανώσεις αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ιρανικοί ισχυρισμοί για το Ορμούζ

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, αγνόησαν προειδοποιήσεις κατά τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την ανησυχία των αγορών για την ασφάλεια των θαλάσσιων ενεργειακών μεταφορών.

Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με βασικό αντικείμενο το Ιράν και τις περιφερειακές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Παρότι δεν έγιναν επίσημες δηλώσεις μετά τη συνάντηση, η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ενισχύει τις ανησυχίες ότι η κρίση μπορεί να επηρεάσει ακόμη περισσότερο τις διεθνείς ενεργειακές αγορές, διατηρώντας υψηλή τη μεταβλητότητα στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Πηγή: skai.gr

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