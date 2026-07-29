Η Τζένιφερ Άνιστον δεν εγκαταλείπει τη γυμναστική ούτε κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Η 57χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε να κάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης πάνω σε πολυτελές γιοτ στη Μαγιόρκα, όπου βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις, και διάσημους φίλους της.

Στην παρέα βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, η πρώην συμπρωταγωνίστριά της στα «Φιλαράκια», Κόρτνεϊ Κοξ, καθώς και ο Πέδρο Πασκάλ.

Bikini-clad Jennifer Aniston, 57, does ab exercises on luxury yacht as she holidays with boyfriend Jim Curtis and Friends pal Courteney Cox... amid her proposal plan https://t.co/tFs41elfwz — Daily Mail (@DailyMail) July 28, 2026

Ασκήσεις ενδυνάμωσης στο κατάστρωμα

Παρά το χαλαρό πρόγραμμα των διακοπών, η Τζένιφερ Άνιστον βρήκε χρόνο για μια σύντομη προπόνηση στο κατάστρωμα του σκάφους. Φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι, η Άνιστον έδειχνε ιδιαίτερα γυμνασμένη, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια με την οποία ακολουθεί το πρόγραμμα άσκησής της.

Την ώρα που εκείνη γυμναζόταν, τα υπόλοιπα μέλη της παρέας χαλάρωναν στα καθίσματα του γιοτ. Ο Τζιμ Κέρτις και η Κόρτνεϊ Κοξ ξεκουράζονταν κοντά της, ενώ ο Πέδρο Πασκάλ απολάμβανε τον ήλιο σε άλλο σημείο του σκάφους.

🤩 Jennifer Aniston, Courteney Cox flaunt beach bodies on yacht trip with Pedro Pascal.



See photos: https://t.co/OsXmy8nBHi pic.twitter.com/RDeEl4GBmQ — TMZ (@TMZ) July 28, 2026

Καταδύσεις, καγιάκ και βουτιές στη θάλασσα

Οι διακοπές της παρέας δεν περιορίστηκαν, πάντως, στην ηλιοθεραπεία και τη χαλάρωση. Οι διάσημοι φίλοι του ζευγαριού δοκίμασαν διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως καγιάκ και κολύμβηση με αναπνευστήρα.

Η επιστροφή στη Μαγιόρκα είχε ιδιαίτερη σημασία για την Τζένιφερ Άνιστον και τον Τζιμ Κέρτις, καθώς στο ισπανικό νησί είχαν πραγματοποιήσει μία από τις πρώτες κοινές εμφανίσεις τους, κατά τη διάρκεια διακοπών με φίλους το 2025.

NEW Jennifer Aniston, 57, does AB WORKOUTS as she holidays with boyfriend Jim Curtis and Friends pal Courteney Cox 😍 pic.twitter.com/SXDHZGb98F — Ana Flávia (@jennaniiston) July 28, 2026

Η ηθοποιός και ο 50χρονος life coach φέρονται να ξεκίνησαν τη σχέση τους στις αρχές του 2025. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς έκαναν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή τους στην εκδήλωση «ELLE Women in Hollywood» στο Μπέβερλι Χιλς. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Τζένιφερ Άνιστον είχε δημοσιεύσει στο Instagram κοινή φωτογραφία τους, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.

Ο ίδιος ο Τζιμ Κέρτις έχει αποκαλύψει ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. Όπως είχε αναφέρει σε τηλεοπτική συνέντευξή του, αρχικά συνομιλούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και σταδιακά ήρθαν πιο κοντά.

Πηγή: skai.gr

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