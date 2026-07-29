Κούβα εναντίον του νέου προέδρου της Κολομβίας: «Υποτάσσεται στις ΗΠΑ»

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε στην Αβάνα η ανακοίνωση του νέου εκλεγμένου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ότι μετά την ορκωμοσία του στις 7 Αυγούστου θα διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας με την Κούβα και τη Νικαράγουα, στο πλαίσιο της νέας εξωτερικής πολιτικής που προωθεί η κυβέρνησή του.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας, σε ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε την εξαγγελία «αδικαιολόγητη» και υποστήριξε ότι δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Κολομβίας.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον εκλεγμένο πρόεδρο ότι ευθυγραμμίζεται με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Αβάνα, κάνοντας λόγο για «πράξη υποταγής» στην αμερικανική στρατηγική απομόνωσης της Κούβας.

Η κουβανική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται διαχρονικά από συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο, η εκπαίδευση και οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές, ενώ επισήμανε ότι η Αβάνα συνέβαλε επί δεκαετίες στις ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης στην Κολομβία.

Επανέλαβε επίσης ότι θα συνεχίσει να τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους Κολομβιανούς φοιτητές Ιατρικής που σπουδάζουν στην Κούβα, στο πλαίσιο των συμφωνιών ειρήνης του 2016.

Σαρωτικές αλλαγές στη διπλωματική πολιτική

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια είχε ανακοινώσει ότι, εκτός από τη ρήξη με την Κούβα και τη Νικαράγουα, η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο 14 πρεσβειών και 15 προξενείων, σε χώρες όπως η Αλγερία, η Αϊτή, η Ουγγαρία, η Αιθιοπία και η Νότια Αφρική, επικαλούμενη λόγους εξορθολογισμού των δαπανών και αναδιοργάνωσης του διπλωματικού δικτύου της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότερες από τις διπλωματικές αποστολές που θα καταργηθούν θα αντικατασταθούν από καθεστώς παράλληλης εκπροσώπησης μέσω άλλων πρεσβειών, χωρίς να διακοπούν οι σχέσεις με τα συγκεκριμένα κράτη. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η εξαίρεση αφορά την Κούβα και τη Νικαράγουα, με τις οποίες, όπως δήλωσε, η Κολομβία «δεν θα διατηρεί καμία σχέση με τυραννίες».

Φόβοι για νέα γεωπολιτική πόλωση στη Λατινική Αμερική

Μέσα ενημέρωσης στη Λατινική Αμερική επισημαίνουν ότι η αντιπαράθεση ενδέχεται να αποτελέσει την πρώτη σοβαρή διπλωματική κρίση της νέας κυβέρνησης της Κολομβίας, η οποία έχει προαναγγείλει σαφή στροφή προς πιο στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις συντηρητικές κυβερνήσεις της περιοχής.

Η Αβάνα, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η απόφαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας απομόνωσης της Κούβας στη Λατινική Αμερική, υπενθυμίζοντας ότι νωρίτερα φέτος και άλλες δεξιές κυβερνήσεις της περιοχής, όπως εκείνες του Ισημερινού και της Κόστα Ρίκα, προχώρησαν επίσης στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το νησί.



Πηγή: skai.gr

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