Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα, καταστροφές καταγράφονται σε οικίες και δρόμους, ενώ οι διασωστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αναζητούν απεγνωσμένα επιζώντες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που χτύπησε το νότιο τμήμα της Ιαπωνίας.

Οκτώ άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια ενός εμπορικού κέντρου που κατέρρευσε κοντά στην πόλη Κουμαμότο, μεταξύ των οποίων και δύο νεκρές γυναίκες ηλικίας περίπου 20 ετών. Τουλάχιστον 4 άτομα που βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο αγνοούνται, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK.

«Ακόμη και τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν, και πρόκειται για αγώνα ενάντια στον χρόνο. Θα κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους επί τόπου για να σώσουμε και να διασώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι σε δημοσιογράφους στο Τόκιο.

Οι αρχές ερευνούν πιθανή έκρηξη αερίου στο εμπορικό κέντρο Aeon, σύμφωνα με τα ΜΜΕ. Οι διασώστες ανέφεραν ότι μύρισαν αέριο μέσα στο κτίριο, αλλά η αιτία εξακολουθεί να διερευνάται.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής, η αστυνομία και περίπου 170 στρατιωτικοί επικεντρώνονταν σε περιοχές του κτιρίου από όπου είχαν ληφθεί κλήσεις για βοήθεια. Πάνω από 4.500 στρατιώτες έχουν αποσταλεί για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης σε ολόκληρη την περιοχή που επλήγη από τον σεισμό.

Επίσης, επτά άτομα αγνοούνται μετά την κατάρρευση μιας καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries, ενώ άλλα τέσσερα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, όπως ανέφερε αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νοσοκομεία περιθάλπουν δεκάδες ασθενείς.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



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Σε ολόκληρο τον νομό, ο οποίος είχε πληγεί και πριν από μια δεκαετία από έναν καταστροφικό σεισμό, περίπου 260.000 άτομα κλήθηκαν να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης. Η αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε 386 κλήσεις έκτακτης ανάγκης μετά τον σεισμό, μεταξύ των οποίων αναφορές για κατάρρευση κτιρίων και άτομα που ζητούσαν διάσωση.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουμαμότο, της μεγαλύτερης πόλης της κεντρικής Κιούσου με πληθυσμό περίπου 700.000 κατοίκων.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους των περιοχών που ένιωσαν τις ισχυρότερες δονήσεις να βρίσκονται σε επιφυλακή για περαιτέρω ισχυρούς σεισμούς για περίπου μία εβδομάδα, καθώς και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Με περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 34 βαθμούς Κελσίου, οι αρχές προειδοποιούν και για τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Σε οριακό σημείο τα νοσοκομεία

Ένα νοσοκομείο στην πόλη Ούκι, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο, ανέφερε ότι είχε διακοπή ρεύματος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει.

Ένα άλλο νοσοκομείο της πόλης ανέφερε ότι είχε αναστείλει τις εισαγωγές, καθώς δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει επιπλέον επείγοντα περιστατικά, αφού είχε δεχτεί 86 τραυματίες μετά τον σεισμό, μεταξύ των οποίων τρεις με σοβαρά τραύματα.

Αρκετοί επιβάτες που επέβαιναν σε τρένα υψηλής ταχύτητας τη στιγμή του σεισμού τραυματίστηκαν επίσης.

Μεγάλες εταιρείες με εργοστάσια στην περιοχή, όπως η Sony, η Tokyo Electron και η Honda, δήλωσαν ότι θα αναστείλουν τη λειτουργία των εργοστασίων τους έως σήμερα, ετάρτη.

Δρόμοι υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημιές, με μεγάλες ρωγμές να εμφανίζονται σε κύριους αυτοκινητόδρομους και να προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση το βράδυ της Τρίτης.

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» συγκεντρώνει περίπου το 20% των σεισμών παγκοσμίως με μέγεθος 6 Ρίχτερ ή μεγαλύτερο.

Πηγή: skai.gr

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