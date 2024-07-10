Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο BBC το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από αυτή όταν ο δημοσιογράφος άρχισε να τον ρωτά επίμονα για τις αποδοκιμασίες στο ματς με τον Ρούνε για το Γουίμπλεντον.

Ο Τζόκοβιτς κέρδισε με 6-3 6-4 6-2 στον τελευταίο αγώνα που παίχτηκε στο SW19 τη Δευτέρα.

Αμέσως μετά τον αγώνα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εντός γηπέδου, ο Τζόκοβιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συμπεριφορά ορισμένων τμημάτων του κοινού.

Ο 24 φορές πρωταθλητής του Grand Slam στο single πίστευε ότι κάποιοι οπαδοί γιούχαραν, αν και στην πραγματικότητα φώναζαν «Ruuuuuuune» για να υποστηρίξουν τον 21χρονο αντίπαλό του.

Η συνομιλία του Τζόκοβιτς με τον δημοσιογράφο του BBC διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά πριν σηκωθεί όρθιος και φύγει φανερά ενοχλημένος.

Ο 37χρονος Τζόκοβιτς ρωτήθηκε εάν, ως επτά φορές πρωταθλητής στο Wimbledon, πίστευε ότι λαμβάνει τον σεβασμό που του αξίζει. «Κοιτάξτε, όπως είπα στη συνέντευξη μετά τον αγώνα, ευχαρίστησα όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους στο γήπεδο απόψε έδειξαν σεβασμό και τους ευχαριστώ και ξέρω ότι, αφού παρακολουθείς τένις όλη μέρα, δεν είναι εύκολο να μείνεις. Λοιπόν, ήμουν ευγνώμων. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Προφανώς, είμαι μεγάλο μέρος του γιατί εξακολουθώ να παίζω, το πλήθος και οι άνθρωποι εκτιμούν πραγματικά τους παίκτες του τένις και αυτό που κάνουμε και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε. Τους εκτιμούμε που πληρώνουν εισιτήρια και έρχονται να μας στηρίξουν και να στηρίξουν το τένις, για να στηρίξουν αυτό το όμορφο τουρνουά. Έτσι προσπαθώ πάντα να το αναγνωρίζω. Αλλά όταν νιώθω το πλήθος να ξεπερνά τη γραμμή, τότε αντιδρώ. Δεν μετανιώνω για τα λόγια ή τις πράξεις μου στο γήπεδο » απάντησε ο Τζόκοβιτς.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος επέμεινε για το πλήθος, ρωτώντας τον και πάλι πώς η συμπεριφορά τους επηρέασε το παιχνίδι του.

Ο Τζόκοβιτς όμως δεν ήθελε να πει κάτι παραπάνω. Έτσι, απάντησε: «Έχετε άλλες ερωτήσεις εκτός από το πλήθος; Θέλω να πω, εστιάζετε μόνο σε αυτό ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον αγώνα ή κάτι τέτοιο, ή επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτό;».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος προσπάθησε να δικαιολογήσει την επιμονή του αυτή επισημαίνοντας ότι ήταν ο Τζόκοβιτς αυτός που έθεσε αρχικά το θέμα μετά τον αγώνα του.

Αλλά ο Τζόκοβιτς απάντησε και πάλι: «Λοιπόν, εννοώ, αυτή είναι ήδη η τρίτη ερώτηση. Είπα αυτό που είχα να πω».

Τελικά, ο ρεπόρτερ όντως άλλαξε θέμα ρωτώντας τον Τζόκοβιτς για τον επόμενο αγώνα του, με τον Αυστραλό Άλεξ ντε Μινάουρ, αλλά ήταν ήδη αργά αφού ο Τζόκοβιτς ήταν τόσο εκνευρισμένος που έδωσε μια σύντομη απάντηση προτού σηκωθεί και φύγει: «Ναι, ανυπομονώ. Θα είναι δύσκολο. Ευχαριστώ» είπε και αποχώρησε.

