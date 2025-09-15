Λογαριασμός
Παγκόσμιο Στίβου: Η αγκαλιά του Καραλή στον Ντουπλάντις μετά το παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Καραλής έτρεξε και αγκάλιασε εκστασιασμένος τον κολλητό του, Ντουπλάντις, μετά τον άθλο του Σουηδού που πέρασε τα 6,30μ

Καραλής και Ντουμπλάντις

Ο ασημένιος Καραλής φανέρωσε γι' ακόμα μια φορά το μεγαλείο του αθλητισμού και φυσικά το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν γύρω σου άνθρωποι που χαίρονται... διπλά με τη χαρά σου.

Με τον... μυθικό κι ανεπανάληπτο, Ντουπλάντις, να περνά τα 6,30μ. για το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ που σπάει, ο Έλληνας αθλητής έτρεξε τρελαμένος και τον αγκάλιασε για να το χαρεί μαζί του.

