Ο ασημένιος Καραλής φανέρωσε γι' ακόμα μια φορά το μεγαλείο του αθλητισμού και φυσικά το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν γύρω σου άνθρωποι που χαίρονται... διπλά με τη χαρά σου.

Με τον... μυθικό κι ανεπανάληπτο, Ντουπλάντις, να περνά τα 6,30μ. για το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ που σπάει, ο Έλληνας αθλητής έτρεξε τρελαμένος και τον αγκάλιασε για να το χαρεί μαζί του.

Que absoluto animal! Recorde do mundo! 6,30 Duplantis 🇸🇪 pic.twitter.com/15LI9rNk0M — Gonçalo Santos (@NunoElfuser) September 15, 2025

