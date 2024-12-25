Διπλασιάστηκε και φέτος στις γιορτές η χρήση ναρκωτικών, όπως δείχνει η ανάλυση των λυμάτων της Περιφέρειας Αττικής.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στην περίοδο των Χριστουγέννων, συστηματικά παρατηρούμε μεγαλύτερη κατανάλωση και χρήση ουσιών και κυρίως των διεγερτικών, δηλαδή κοκαΐνης, έκσταση, λιγότερο μεθαμφεταμίνης και φυσικά σταθερή χρήση κάνναβης. Η μέση χρήση κοκαΐνης τα τελευταία χρόνια είναι γύρω στο 1,2 με 1,5 κιλά ανά ημέρα, ενώ την περίοδο των Χριστουγέννων γίνεται 2,5 κιλά ανά ημέρα».



Σύμφωνα με τον ίδιο: «Έχει αλλάξει κάπως η διακίνηση αυτής της ουσίας από το 2020 και μάλιστα το είχαμε ανιχνεύσει πάρα πολύ νωρίς τα λύματα, σε σχέση και με τις κατασχέσεις και την πορεία της αστυνομίας στην Ευρώπη. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο και αυτό στην αρχή το συνδέσαμε με την Covid, αλλά δεν ήταν αυτό. Πλέον είναι πιο προσβάσιμη αυτή η ουσία, παρότι πιστεύουμε πως είναι ένα ακριβό ναρκωτικό».

Όσον αφορά τις ιώσεις, ο καθηγητής αναφέρει πως «ευτυχώς, αυτή την περίοδο, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, είμαστε σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο κορονοϊός είναι περίπου 4 με 6 φορές κάτω από ότι ήταν πέρυσι. Η γρίπη είναι 10 φορές και ο RSV είναι 15 φορές κάτω και μάλιστα σε πολύ χαμηλά επίπεδα».

Γιατί συμβαίνει αυτό; Σύμφωνα με τον κ. Θωμαΐδη «ευνοήσατε πολύ οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ήπιες το προηγούμενο διάστημα. Είδαμε την αναμενόμενη αύξηση από τις αρχές Δεκεμβρίου. Συνήθως αυτή την εβδομάδα αναμένουμε αύξηση η οποία οφείλεται στον συνωστισμό».

