Ανδρουλάκης για Καραλή: «Ένα ασημένιο σαν χρυσό»

Σε ανάρτηση με την οποία συγχαίρει τον Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ένα ασημένιο σαν χρυσό! Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μια ακόμη διάκριση και την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. 🇬🇷 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 15, 2025

