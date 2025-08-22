«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Πρεμιέρα σεζόν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» επιστρέφει τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 23.50 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ' αυτά που ακούμε.

Στην πρεμιέρα της σεζόν:

Ανάλυση: Το παρασκήνιο της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Σχολιάζουν ο προπονητής Σάκης Τσιώλης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών Γιώργο Σπανέα.

Αποκάλυψη: Πως ξέπλυναν μαύρο χρήμα οι 183 κατηγορούμενοι του κυκλώματος στοιχηματισμού. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Ρεπορτάζ: Τι αλλάζει για το ελληνικό ποδόσφαιρο στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Αναλύουν ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου και ο δημοσιογράφος Μάνος Σταραμόπουλος.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show επιστρέφει τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 23.50 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.