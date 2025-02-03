Γράφει ιστορία ο Τζίμας: Η ακριβότερη πώληση παίκτη από ελληνική ομάδα

Η Μπράιτον ήταν αυτή που κέρδισε τη μάχη για την απόκτηση του Στέφανου Τζίμα, με το «here we go» του Φαμπρίτσιο Ρομάνο να οριστικοποιεί τη μετακίνηση και τον ΠΑΟΚ να έχει λαμβάνειν ένα τεράστιο ποσό.

Συγκεκριμένα, ο «δικέφαλος του Βορρά» θα εισπράξει τα 18 εκατομμύρια της ρήτρας του Έλληνα επιθετικού, ένα ποσό λόγω του 15% ποσοστού μεταπώλησης που έχει στη συμφωνία του με τη Νυρεμβέργη, καθώς επίσης και κάποια χρήματα ως τροφεία.



Το συνολικό ποσό αγγίζει τα 22,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με όσα μετέδωσε και στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Κάτι που καθιστά την πώληση του Τζίμα ως την ακριβότερη ελληνικής ομάδας!

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό της μεταγραφής ξεπερνάει τα 19,6 εκατ. ευρώ που είχε βγάλει από τα ταμεία της η Γουλβς για τον Ντανιέλ Ποντένσε του Ολυμπιακού τον Ιανουάριο του 2020, σύμφωνα με το transfermarkt και ανεβαίνει στην κορυφή της λίστας!

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος αποχώρησε και αυτός από τον Ολυμπιακό τον Αύγουστο του 2017 με προορισμό τη Λεβερκούζεν, έναντι 17,5 εκατ. ευρώ.

Φυσικά, έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ενώ έγινε η δεύτερη πιο ακριβή μετακίνηση Έλληνα ποδοσφαιριστή, πίσω μόνο από τη μεταγραφή του Κώστα Μανωλά, τον οποίο είχε αγοράσει η Νάπολι από τη Ρόμα έναντι 36 εκατ. ευρώ το 2019.

