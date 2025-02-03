Ημέρα ανακοινώσεων για το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Ημέρα… εξελίξεων σχετικά με το καινούργιο «σπίτι» του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, η σημερινή (03/09).

Και αυτό γιατί, έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, συνάντηση ανάμεσα σε ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκό ΑΟ, Δήμο Αθηναίων και ΑΕΠ Ελαιώνα, όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές δηλαδή στην ανέγερση του νέου γηπέδου.

Με δεδομένο, λοιπόν, αφενός ότι φαίνεται πως βρέθηκε λύση με το χρηματοδοτικο κενό που υπήρχε για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, αφετέρου πως γίνεται ήδη εδώ και αρκετό καιρό η στρώση του εδάφους, όλα δείχνουν πως μετά τη συνάντηση των φορέων θα ξεκινήσει και η θεμελίωση, ενώ θα τεθεί επί τάπητος και ο χρονικός ορίζοντας.

Παράλληλα, μετά το πέρας της εν λόγω συνάντησης αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές και ταυτόχρονα θα ακολουθήσουν και οι σχετικές ανακοινώσεις προς τους εκπροσώπους του Τύπου για το τι μέλλει γενέσθαι.

