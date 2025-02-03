Δούκας για Βοτανικό: «Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα παραδοθούν οι εγκαταστάσεις τέλος του 2026»

Την πεποίθηση πως το… ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και πως ο Παναθηναϊκός σύντομα θα έχει ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο και ο Ερασιτέχνης ανάλογες εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, λίγο μετά την έναρξη της θεμελίωσης στον Βοτανικό.



«Αυτή τη στιγμή δουλεύουν περίπου 20 μηχανήματα. Έχει ξεκινήσει η θεμελίωση, η πασαλοποίηση στο νοτιοανατολικό άκρο, στο ένα κομμάτι που θα είναι το ένα πέταλο. Προχωράμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το ποδοσφαιρικό γήπεδο και δίπλα ήδη έχει σκαφτεί ο χώρος για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Και τα δύο μαζί θα παραδοθούν ταυτόχρονα, όπως λέει το προεδρικό διάταγμα, στο τέλος του 2026, όπως λένε οι ανάδοχοι που έχουν αναλάβει το έργο. Βλέπουμε μια μεγάλη ένταση εργασιών και θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα», τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Έχουμε κλείσει όλα τα μέτωπα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουμε συμφωνήσει σε όλα, προχωρούν και τα συμπληρωματικά έργα υποδομών, δηλαδή δρόμοι, δίκτυα όμβριων υδάτων και η προσπάθεια για το πράσινο, γι’ αυτό είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Έναν χρόνο πριν η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική, με τόνους μπάζα και σκουπίδια, αλλά τώρα, έναν χρόνο μετά, βλέπετε ότι έχει αρχίσει η θεμελίωση και θα ξεκινήσει να πέφτει μπετό», πρόσθεσε.

