Αλαφούζος: «Το νερό μπήκε στο αυλάκι για το γήπεδο-Ό,τι ακριβώς θέλαμε»

Η αντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό άρχισε για τα καλά, με τη θεμελίωση του έργου που άρχισε ουσιαστικά από το πρωί, στη σημαδιακή μέρα των γενεθλίων του συλλόγου.



Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του. «Το νερό μπήκε στο αυλάκι. Θα φανούν τα πολλά τσιμέντα από τις 10-15 Φεβρουαρίου. Ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει ένα σύγχρονο γήπεδο. Καθυστερήσαμε πολύ, θα μέναμε στη Λεωφόρο αλλά μετά δημιουργήθηκε η ευκαιρία για τον Βοτανικό. Αυτό το γήπεδο ήταν ό,τι ακριβώς θέλαμε, γιατί και ο Ερασιτέχνης θα είχε εξαιρετικές εγκαταστάσεις και θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του για πολλές δεκαετίες», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ.



Παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αλλά και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Παναγιώτης Μαλακατές.

