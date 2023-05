Ο Γουόκαπ νίκησε σε διαγωνισμό τριπόντων και αποθεώθηκε - Δείτε βίντεο

Μετά την πρόκριση στον τελικό, οι παίκτες του Ολυμπιακού είπαν να... χαλαρώσουν λίγο.

Ο Τόμας Γουόκαπ, συγκεκριμένα, βρέθηκε στη fun zone που έχει δημιουργηθεί για το Final Four στο Κάουνας και συμμετείχε σε έναν άτυπο διαγωνισμό τριπόντων, απέναντι στους Σερτάκ Σανλί και Κάρλος Αλοθέν.

Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ ήταν και ο νικητής του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να αποθεωθεί από τους παριστάμενους φίλους του Ολυμπιακού, που έχουν κατακλύσει τους δρόμους του Κάουνας.

Carlos Alocen, Thomas Walkup, Sertac Sanli had themselves a shooting contest.



Olympiacos fans were there to celebrate Walkup's win 😁 #EuroLeague #F4GLORY pic.twitter.com/fLVwsKHQpo