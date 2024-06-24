Ο Μάριους Γκριγκόνις σχολίασε μετά τη φιλική νίκη της Λιθουανίας επί της Σλοβενίας στο Βίλνιους τις κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός μετά και την απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν κάνοντας λόγο για υπερομάδα. Ο έμπειρος σούτινγκ γκαρντ/φόργουορντ πρόσθεσε χαριτολογώντας πως θα χρειαστούν περισσότερες μπάλες στους «πράσινους», ενώ αναφέρθηκε με εντυπωσιασμό στην ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά, ο 30χρονος άσος μίλησε για:

-τις λίγες μέρες άδειας που είχε: «Είναι ωραίο να επιστρέφεις στην εθνική ομάδα, αν και θα ήθελα να ήμουν στην Ελλάδα και σε κάποια παραλία τώρα. Ήταν μια μακρά σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλή χαρά στο τέλος».

-τον ρόλο που έχει στη Λιθουανία σε σχέση με τον Παναθηναϊκό: «Είναι δύσκολο να πας από το ένα σύστημα στο άλλο, απλώς πας και προσπαθείς για το καλύτερο. Το επίπεδο του παιχνιδιού και της ποιότητας είναι ίσως λίγο διαφορετικό, ειδικά στα γκαρντ. Εδώ (στη Λιθουανία) ο προπονητής μού δίνει περισσότερα σουτ».

-την πρόσκληση στον Μοτιεγιούνας να έρθει στο ΟΑΚΑ: «Δεν ξέρω αν θα έχει πρόταση ή όχι. Δεν έχω λόγια να περιγράψω την ενέργεια και την ατμόσφαιρα. Πρέπει να βιώσεις τη ζωή στην Ελλάδα με τέτοιους οπαδούς. Πρέπει να έχεις αυτή την εμπειρία, δεν μπορείς να την περιγράψεις. Ο Ντονάτας σε αυτή την ηλικία ξέρει τι χρειάζεται ο ίδιος».

-την απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν: «Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι απαραίτητο να φέρουμε περισσότερες μπάλες στα παιχνίδια. Γενικά είναι καλό που ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει πολύ ψηλά. Θα είναι κάτι σαν υπερομάδα, γιατί ανακαινίζουν και το γήπεδο. Πιστεύω πως θα είμαστε στην κορυφή».

-το γεγονός ότι ο Κουζμίνσκας έγινε αρχηγός της Λιθουανίας: «Δεν ξέρω γιατί τον επέλεξαν, δεν συμμετείχα στη διαδικασία (γέλια). Έχει παίξει στην εθνική πολλά χρόνια, είναι πολύ έμπειρος και έχει δει πολλές γενιές να περνάνε από την ομάδα. Η έννοια του αρχηγού σιγά-σιγά φθίνει, αλλά εκείνος είναι ο μεγαλύτερος, τον ακούμε και τον ακολουθούμε».

