Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη στην Αυστρία, όπου ανεβάζει στροφές για την προετοιμασία του και μάλιστα την Δευτέρα θα μπει στο ρυθμό των διπλών προπονήσεων ενόψει των φιλικών.

Όμως οι «πράσινοι» προετοιμάζονται σκληρά και για το μεταγραφικό παζάρι. Θέλουν να ενισχυθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ποιοτικές πινελιές. Πριν τα ευρωπαϊκά ραντεβού τους. Ειδικά με ένα αριστερό μπακ αλλά κι ένα εξτρέμ! Εκεί έχει πέσει το βάρος.

