Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Γενεύης εξασφάλισε το απόγευμα της Δευτέρας (19/05) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πραγματοποιώντας μία από τις πιο σταθερές εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος.

Παρά την καθυστέρηση στην έναρξη της αναμέτρησης με τον Μπετσί Περικάρντ, ο Έλληνας τενίστας μπήκε συγκεντρωμένος και επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 7-6) έπειτα από 93 λεπτά υψηλής έντασης. Ο Τσιτσιπάς έδειξε συνέπεια στο παιχνίδι του, κράτησε τον ρυθμό που ήθελε και αξιοποίησε τα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον 28χρονο, ο οποίος προσπαθεί να επανέλθει σε σταθερή τροχιά και να απομακρυνθεί από το Νο.82 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου έχει υποχωρήσει μετά τις τελευταίες δύσκολες εβδομάδες.

Στον επόμενο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Λέρνερ Τιέν, Νο.20 στον κόσμο, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να αποτελέσει σοβαρό τεστ για τη συνέχεια στο 250άρι της Γενεύης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.