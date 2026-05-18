Νικηφόρα πρεμιέρα για Τσιτσιπά στο τουρνουά της Γενεύης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Μπετσί Περικάρντ με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Γενεύης

Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Γενεύης εξασφάλισε το απόγευμα της Δευτέρας (19/05) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πραγματοποιώντας μία από τις πιο σταθερές εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος.

Παρά την καθυστέρηση στην έναρξη της αναμέτρησης με τον Μπετσί Περικάρντ, ο Έλληνας τενίστας μπήκε συγκεντρωμένος και επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 7-6) έπειτα από 93 λεπτά υψηλής έντασης. Ο Τσιτσιπάς έδειξε συνέπεια στο παιχνίδι του, κράτησε τον ρυθμό που ήθελε και αξιοποίησε τα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον 28χρονο, ο οποίος προσπαθεί να επανέλθει σε σταθερή τροχιά και να απομακρυνθεί από το Νο.82 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου έχει υποχωρήσει μετά τις τελευταίες δύσκολες εβδομάδες.

Στον επόμενο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Λέρνερ Τιέν, Νο.20 στον κόσμο, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να αποτελέσει σοβαρό τεστ για τη συνέχεια στο 250άρι της Γενεύης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Στέφανος Τσιτσιπάς
