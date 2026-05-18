Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί τους τελευταίους μήνες αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών... κλονίστηκαν στο φινάλε της φετινής regular season, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη μη χρησιμοποίησή του στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν και ενώ ο ίδιος ξεκαθάριζε πως ήταν σε θέση να αγωνιστεί μαζί με τα αδέλφια του, Θανάση και Άλεξ.

Είναι δεδομένο πως το όνομα του «Greek Freak» θα παίξει σε πολλά πιθανά σενάρια ανταλλαγών το προσεχές καλοκαίρι, ωστόσο, ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Evan Sidery, θεωρεί πλέον πως είναι μόνο θέμα χρόνου η αποχώρησή του από τον οργανισμό του Ουισκόνσιν!

Μάλιστα, έχρισε πέντε ομάδες ως τα μεγάλα φαβορί στην κούρσα της απόκτησής του, με τους Σέλτικς, Λέικερς, Χιτ, Νικς και Τίμπεργουλβς να φαντάζουν οι υποψήφιοι για το trade.

