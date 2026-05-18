Νωρίτερα μέσα στη μέρα έγιναν γνωστές οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο ματς που θέλει να δώσει η «γαλανόλευκη» στις 04 και 07 Ιουνίου.

Ωστόσο, το μοναδικό σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι το ταξίδι στη Στοκχόλμη για το εκτός έδρας ματς με τη Σουηδία, στην πρώτη από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες.

Το δεύτερο φιλικό ματς – ελέω και της απουσίας από το Μουντιάλ – επρόκειτο να είναι απέναντι στους Ιταλούς σε μια πολύ δυνατή αναμέτρηση στο Παγκρήτιο, αλλά τελικά αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η «σκουάντρα ατζούρα» μετά και το νέο σοκ με την αποτυχία να παραστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν έχει προπονητή, η κατάσταση εκεί είναι αρκετά διαταραγμένη και αυτό καθίσταται απροσπέλαστο εμπόδιο.

Έτσι, στην ΕΠΟ πλέον αναζητούν αντίπαλο για τις 07 του Ιούνη ώστε να κοντραριστεί η Εθνική Ελλάδας με κάποια του επιπέδου εκείνων που μπορεί να βρει απέναντί της και στη League A του Nations League.

Στην αποστολή Ντόη και Κωστούλας

Γι’ αυτές τις δύο αναμετρήσεις ανακοινώθηκαν οι 26 διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τους Μπακασέτα και Ιωαννίδη ν’ απουσιάζουν λόγω των τραυματισμών τους και τους Σιώπη και Μιχαηλίδη να είναι επίσης απόντες.

Επιστρέφει μετά από καιρό ο Ντόη, μπήκαν οι Κυριακόπουλος και Κωστούλας στα πλάνα του ομοσπονδιακού κόουτς, κλήθηκε και ο Γιαννούλης που όμως είχε κάποιες ενοχλήσεις, δεν έπαιξε στο πιο πρόσφατο ματς της Άουγκσμπουργκ και θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της «γαλανόλευκης».

Όσο για τον Τσιφτσή, ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στις αρχές Ιουνίου και είχε ενημερώσει σχετικά τον ομοσπονδιακό κόουτς!

Αναλυτικά:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας

