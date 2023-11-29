Κορυφαίος αθλητής στίβου στα Βαλκάνια ο Τεντόγλου για τρίτη σερί χρονιά

Ως τον κορυφαίο αθλητή στα Βαλκάνια επέλεξε τον Μίλτο Τεντόγλου η Βαλκανική ομοσπονδία στίβου. Αυτή ήταν η τρίτη χρονιά στη σειρά που λαμβάνει αυτή τη διάκριση ο Έλληνας άλτης, ο οποίος φέτος κατέκτησε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου και επίσης το χρυσό στο Παγκόσμιο.

Κορυφαία γυναίκα αναδείχθηκε η Τουρκάλα Τούγκμπα Ντανισμάζ η οποία στο Ευρωπαϊκό κλειστού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν, ενώ ως ανερχόμενοι αθλητές βραβεύτηκαν οι Αντριάνα Βιλάγκος από τη Σερβία για τις επιδόσεις της στον ακοντισμό και ο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ μετά και το μετάλλιο στο μήκος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.