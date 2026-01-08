Τελειωμένη υπόθεση πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Τετέ στην Γκρέμιο!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον βραζιλιάνικο σύλλογο και ο 25χρονος μεσοεπιθετικός θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας που ανδρώθηκε.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, αφού ο Παναθηναϊκός ικανοποιήθηκε σε όλους τους οικονομικούς όρους που είχε βάλει στο τραπέζι. Ήταν άλλωστε και... απαράβατος όρος για τους πράσινους, να ικανοποιηθούν πλήρως δηλαδή σε κάθε τους απαίτηση για να ολοκληρωθεί η πώληση αυτή!

Κάπως έτσι, ο Τετέ αναμένεται να πετάξει εντός των επομένων ωρών για την πατρίδα του με σκοπό να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Γκρέμιο.

O Τετέ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από το τριφύλλι, πληρώνοντας ένα ποσό της τάξης των 6 εκατ. ευρώ στη Γαλατάσαραϊ. Με τα πράσινα αγωνίστηκε σε 76 αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας 13 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις.

