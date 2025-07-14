Γιαμάλ: Καταγγελίες για χρήση ανθρώπων με νανισμό στο πάρτι γενεθλίων του

Από βραδιά γιορτής, σε σκηνικό σφοδρής κατακραυγής. Ο Λαμίν Γιαμάλ, το «χρυσό παιδί» της Μπαρτσελόνα και του ισπανικού ποδοσφαίρου, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης και νομικών απειλών, μετά από καταγγελίες ότι χρησιμοποίησε ανθρώπους με νανισμό για ψυχαγωγικούς σκοπούς στο λαμπερό πάρτι γενεθλίων του.



Η εκδήλωση έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, με καλεσμένους αστέρες του ποδοσφαίρου, influencers, και καλλιτέχνες παγκόσμιου βεληνεκούς όπως οι Bizarrap, Duki, Ozuna και Bad Gyal. Ωστόσο, η πολυτελής βραδιά αμαυρώθηκε από ανακοίνωση της Ισπανικής Ένωσης Ατόμων με Αχονδροπλασία και Άλλες Σκελετικές Δυσπλασίες με Νανισμό (ADEE), η οποία κάνει λόγο για απαξιωτική χρήση ατόμων με νανισμό ως μέρος της «ψυχαγωγίας» του event.

Η καταγγελία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στα social media όσο και σε μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως. Οι επικριτές κάνουν λόγο για προσβλητική και αναχρονιστική πρακτική, ενώ άλλοι εκφράζουν απογοήτευση για την έλλειψη ευαισθησίας από έναν ποδοσφαιριστή που αποτελεί πρότυπο για εκατομμύρια νέους.

