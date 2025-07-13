Λογαριασμός
Σενάριο για επανένωση των αδερφών Κάρι στο Γκόλντεν Στέιτ - Θέλουν και Μπεν Σίμονς οι Γουόριορς

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς εξετάζουν την περίπτωση του Σεθ Κάρι, αδερφού του Στεφ, αλλά και αυτή του Μπεν Σίμονς

NBA

Το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα των Γουόριορς ο Σεθ Κάρι, αδερφός του Στεφ Κάρι, έχει αρχίσει να συζητείται σοβαρά, με την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ να εξετάζει την περίπτωσή του ενόψει των κινήσεων στη free agency.

Ο 33χρονος σουτέρ, γνωστός για την εκπληκτική του ευστοχία από τα 7,25μ., θεωρείται ιδανικός για να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας του Στιβ Κερ. Με ποσοστά κοντά στο 46% στα τρίποντα την τελευταία σεζόν, ο Σεθ θα μπορούσε να δώσει πολύτιμες λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο, προσφέροντας ταυτόχρονα χημεία και αρμονία στο rotation.

Πέρα από την αγωνιστική του προσφορά, μια πιθανή συνεργασία με τον αδερφό του, Στεφ Κάρι, θα είχε και ισχυρό συμβολισμό, αφού δεν έχουν ξαναβρεθεί μαζί στην ίδια ομάδα σε επίπεδο ΝΒΑ.

Παράλληλα, οι Γουόριορς έχουν στρέψει το βλέμμα τους και στον Μπεν Σίμονς, έναν παίκτη με εντελώς διαφορετικό προφίλ: αμυντικός-πολυεργαλείο με ικανότητες στο playmaking, αλλά και ιστορικό τραυματισμών. Η περίπτωση του Σίμονς κρίνεται πιο περίπλοκη, όμως η ομάδα αναζητά εναλλακτικές για να ενισχυθεί τόσο σε άμυνα όσο και σε δημιουργία.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες για το πώς θα κινηθεί η ομάδα στο παζάρι, αλλά η πιθανότητα να δούμε τα δύο αδέρφια Κάρι μαζί, έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: NBA Μεταγραφές
