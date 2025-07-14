NBA: Στους Νάγκετς ο Βαλαντσιούνας, στους Κινγκς ο Σάριτς

Κράτησε δυο εβδομάδες η αναμονή, αλλά εν τέλει ήρθε η ανακοίνωση.



Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (14/7) οι Νάγκετς, επισημοποίησαν το trade με το οποίο ο Γιόνας Βαλαντσιούνας γίνεται κάτοικος του Ντένβερ και ο Ντάριο Σάριτς, ακολουθεί το δρομολόγιο για Σακραμέντο προκειμένου να αγωνιστεί στους Κινγκς.

Η συμφωνία είχε γίνει γνωστή από τις αρχές του μήνα, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί στενά την υπόθεση του Λιθουανού σέντερ, με τον οποίο φέρεται να έχουν, σε προσωπικό επίπεδο, συμφωνία, όπως είχε αποκαλύψει ο συμπατριώτης του Βαλαντσιούνας και δημοσιογράφος του basketnews, Ντονάτας Ούρμπονας.



Έτσι οι Νάγκετς, ανακοίνωσαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους τη συμφωνία με τους Κινγκς και ο Βαλαντσιούνας για την επόμενη σεζόν θα έχει εγγυημένο συμβόλαιο ύψους 10, 395 εκατ. δολαρίων!



Σημειώνεται ότι η ομάδα του Ντένβερ εδώ και καιρό έχει εκφράσει ανοικτά την πρόθεσή της να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Βαλαντσιούνας ως ένα αξιόπιστο back-up του σούπερ σταρ της ομάδας, Νίκολα Γιόκιτς, κάτι το οποίο είχε αναφέρει και ο προπονητής της, Ντέιβιντ Άντελμαν, πριν από λίγες ημέρες.



Το μόνο που απομένει πλέον να φανεί είναι αν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επιθυμεί να παραμείνει στους πρωταθλητές του 2023 και ποια θα είναι η στάση της ομάδας, με τις πιθανότητες πλέον να λιγοστεύουν για τον Παναθηναϊκό και την πολυπόθητη «βόμβα» που θέλουν να πυροδοτήσουν με τον πολύπειρο σέντερ.

We have acquired Jonas Valančiūnas from the Sacramento Kings in exchange for Dario Šarić pic.twitter.com/bgohjQOTeh — Denver Nuggets (@nuggets) July 13, 2025

