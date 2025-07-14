Πόλο: Ελλάδα - Κίνα 26-5

Ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν οι Έλληνες διεθνείς του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος με δεδομένη τη χαμηλή δυναμική των Κινέζων, αλλά και την ήττα στην πρεμιέρα από το Μαυροβούνιο.



Η «γαλανόλευκη» κατάφερε δυο μέρες πριν από την κρισιμότατη αναμέτρηση με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, Κροατία, να πάρει την πρώτη νίκη στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Έφτασε στο 25-6 και απέκτησε ψυχολογία, αυτοπεποίθηση, αλλά και δούλεψε αρκετά τα πλάνα νίκης ενόψει της συνέχειας.

Το δεύτερο οκτάλεπτο είχε ολοκληρωθεί με το 12-0, ενώ, η μεγαλύτερη διαφορά είχε σημειωθεί στο 21-3, προτού διαμορφωθεί το τελικό σκορ.



Τα οκτάλεπτα: 2-0, 10-0, 6-3, 8-2



Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Χαλυβόπουλος, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Πούρος, Γαρδίκας.

