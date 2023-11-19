Formula 1: Έστειλε… χαιρετίσματα ο Φερστάπεν γράφοντας ιστορία στο Λας Βέγκας

Συναρπαστικό το ιστορικό πρώτο Grand Prix του Λας Βέγκας, με τον Μαξ Φερστάπεν να κερδίζει και πάλι, αλλά και τον Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari να παίρνει τη δεύτερη θέση με διαφορά 0,171 δευτερολέπτων από τον Σέρχιο Πέρες τον οποίο προσπέρασε στον τελευταίο γύρο. Ο Ολλανδός πρωταθλητής κατέκτησε την 18η νίκη του στο πρωτάθλημα και έγραψε ιστορία κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα στη Νεβάδα. Πλέον μετρά 53 νίκες στην καριέρα του ισοφαρίζοντας την επίδοση του Σεμπάστιαν Φέτελ για την τρίτη θέση όλων των εποχών. Πλέον κυνηγά τον Λιούις Χάμιλτον (103) και τον Μίχαελ Σουμάχερ (91).

Οι Οκόν, Στρολ, Σάινθ, Χάμιλτον, Ράσελ, Αλόνσο και Πιάστρι συμπλήρωσαν τη δεκάδα, με τον τελευταίο να κερδίζει τον έξτρα πόντο για τον ταχύτερο γύρο. Η σεζόν ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή (26/11) με το Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι.

Ο αγώνας

Ο Φερστάπεν προσπέρασε τον Λεκλέρ στην εκκίνηση για να πάρει την πρώτη θέση, αλλά κατόπιν εξέτασης από τους αγωνοδίκες, επιβλήθηκε στον Ολλανδό ποινή πέντε δευτερολέπτων καθώς κρίθηκε πως ώθησε τον αντίπαλό του εκτός πίστας. «Στείλε χαιρετίσματα στους αγωνοδίκες», ήταν το καυστικό σχόλιο του Φερστάπεν μόλις ενημερώθηκε για την ποινή.

Στον 16ο γύρο ο Λεκλέρ προσπέρασε τον πρωταθλητή, με τον τελευταίο να μπαίνει στα πιτ στον επόμενο γύρο και να επιστρέφει στην πίστα 17ος! Η αντεπίθεσή του άρχισε κάπου εκεί, προσπερνώντας στον 25ο γύρο τον Τζορτζ Ράσελ με τα δύο μονοθέσια να έχουν επαφή και τον Φερστάπεν να λέει στο team radio «εκείνος έπεσε πάνω μου». Τελικά δικαιώθηκε, καθώς στον Ράσελ επιβλήθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων.

Στον 33ο γύρο ο Σέρχιο Πέρες πήρε την πρώτη θέση από τον Λεκλέρ, με τον Φερστάπεν να αναρριχάται ως τότε στην τρίτη θέση. Ο Λεκλέρ ανέκτησε την πρωτιά από τον «Τσέκο» στον 35ο γύρο, ενώ τον ομόσταβλό του προσπέρασε στον 36ο γύρο και ο Ολλανδός για να ανέβει δεύτερος. Ο πρωταθλητής έναν γύρο μετά άφησε πίσω του τον Λεκλέρ για να οδηγήσει την κούρσα, ενώ ο Γάλλος έπεσε τρίτος στον 43ο γύρο χάνοντας τη στροφή λόγω των φθαρμένων ελαστικών, με τον Πέρες να επιστρέψει δεύτερος. Ο Λεκλέρ δεν το έβαλε κάτω, ωστόσο, και στον τελευταίο γύρο ανέκτησε τη δεύτερη θέση από τον Πέρες.

Στον τέταρτο γύρο ο Λάντο Νόρις βγήκε εκτός πίστας και κατέληξε με ορμή στις μπαριέρες, με τον ίδιο να δηλώνει στο team radio πως είναι καλά, αλλά να μεταφέρεται για εξετάσεις στο νοσοκομείο. Στον 17ο γύρο ο Χάμιλτον είχε επαφή με τον Πιάστρι και ο πιλότος της Mercedes, που είχε καλύψει αρκετό έδαφος από το σπινάρισμα του Αλόνσο στην εκκίνηση, «κατρακύλησε» στην 19η θέση μπαίνοντας στα πιτ για νέα ελαστικά.

RACE CLASSIFICATION 📊



Another victory on the board for the unstoppable Max Verstappen! 💪#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/UpuYPp3vM2 — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

