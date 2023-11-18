Ντέρμπι από τα... παλιά στη Θεσσαλονίκη: Ο ΠΑΟΚ 82-76 τον Άρη

Ντέρμπι από τα... παλιά στο «Παλατάκι» με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη ματσάρα επί του Άρη. Σε ένα απίθανο και με τρομερή εξέλιξη ντέρμπι αντάξιο της ιστορίας των δύο συλλόγων, ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο φινάλε, επικρατώντας με σκορ 82-76 στο μεγάλο ντέρμπι της 7η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Η ομάδα του Φώτη Τακιανού ήταν απολαυστική στο πρώτο ημίχρονο και χάρη στην εξαιρετική της επίθεση έφτασε μέχρι και το +20 (54-34), δείχνοντας να «καθαρίζει» από νωρίς το ματς. Ωστόσο, ο Άρης αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και με σύμμαχο την εκπληκτική του άμυνα μείωσε μέχρι και τους 2 πόντους (68-66), μη μπορώντας πάντως στο φινάλε να ολοκληρώσει την ανατροπή! Μάλιστα, αυτή ήταν η έβδομη διαδοχική νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη στην Πυλαία.

Κορυφαίος για τους νικητές, που ανέβηκαν στο 4-3, ήταν ο Κένταλ Σμιθ με 18 πόντους και κρίσιμα καλάθια στο φινάλε, ενώ, πολύτιμες λύσεις έδωσαν και οι Άλστον (17π., 8ρ.), Χάρισον (16π.) και Τσαϊρέλης (14π.).

Για τους «κίτρινους», που έπεσαν στο 4-3 γνωρίζοντας την τρίτη σερί ήττα τους σε όλες τις διοργανώσεις, ξεχώρισαν οι Γκάλινατ (19π.) και Σανόγκο (17π.), με τον τελευταίο μάλιστα να αποχωρεί υποβασταζόμενος στις αρχές της τέταρτης περιόδου με τραυματισμό.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τους Φρίντρικσον, Χάρισον, Σχίζα, Γκίλμορ και Άλστον στην αρχική του πεντάδα, ενώ ο Άρης άρχισε το ματς με τους Κατσίβελη, Μποχωρίδη, Γκάλινατ, Ντε Σόουζα και Σανόγκο. Πολύ καλός και γρήγορος ήτανο ρυθμός της αναμέτρησης στην αρχή του αγώνα, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στο επιθετικό σκέλος του παιχνιδιού, ανεβάζοντας ψηλά το σκορ.

Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν αρκετά εύστοχοι το ματς με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 7-4 στο πρώτο δίλεπτο. Το τρίποντο του Φρίντρικσον και η μαγική του ασίστ στην επόμενη επίθεση έφεραν τον ΠΑΟΚ μπροστά με 9-7, προτού ο Χάρισον με δύο απίθανα γκολ-φάουλ κάνει το 17-13 στο 6’. Με έξι πόντους του Τολιόπουλου, ο Άρης μείωσε σε 24-20, με τον Τσαϊρέλη να βρίσκει έξι σερί πόντους στο τελευταίο λεπτό για το 30-22 του δεκαλέπτου.

Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη έβγαλε αντίδραση στις αρχές της δεύτερης περιόδου, εκεί όπου ο Γκάλινατ πήρε από τον χέρι τον Άρη και με οκτώ σερί πόντους έφερε το ματς στα ίσα (30-30) στο 12’. Κάπου εκεί, ο «δικέφαλος του βορρά» ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του κυριαρχώντας απόλυτα στο παρκέ της Πυλαίας. Ενδεικτικό είναι πως κράτησαν τους γηπεδούχους χωρίς καλάθι εντός πεδιάς για 8:12 λεπτά (!), εκτοξεύοντας έτσι τη διαφορά σε διψήφιες τιμές.

Με τους Μιχάλη Τσαϊρέλη και Κένταλ Σμιθ να ηγούνται στο επιθετικό κομμάτι αποτελώντας την αιχμή του δόρατος, ο ΠΑΟΚ έβγαλε τρομερή ενέργεια σκοράροντας με κάθε πιθανό τρόπο, πηγαίνοντας έτσι στα αποδυτήρια με το υπέρ του +20 και το 54-34 του ημιχρόνου.

Διαφορετικό το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού ο ξέφρενος ρυθμός του πρώτου ημιχρόνου δεν μπόρεσε να συνεχιστεί. Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη βγήκε στο παρκέ έχοντας πιο καθαρό μυαλό και βγάζοντας σκληράδα και ενέργεια στην άμυνά της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κρατήσει χαμηλά στο σκορ τον ΠΑΟΚ, «ροκανίζοντας» παράλληλα τη διαφορά μέχρι τους 11 (56-45) στο 25', διάστημα στο οποίο ο Σανόγκο μέτρησε 7 πόντους. Ο ΠΑΟΚ βρήκε μια μικρή επιθετική «ανάσα» και με ένα γρήγορο 6-0 από τους Φρίντρικσον και Άλστον, πήγε εκ νέου στο +17 και το 62-45 στο 26'.

Ο Άρης ωστόσο όχι μόνο δεν... μάσησε από το γεγονός πως ξέφυγε ξανά η διαφορά, αντιθέτως, πιστός στο πλάνο του, κατάφερε να «ροκανίσει» και άλλο τη διαφορά, με το τρίποντο του εξαιρετικού σε αυτό το δεκάλεπτο, Σανόγκο, μείωσε μέχρι και τους 7 (66-59), με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με σκορ 68-59.

Τα δεκάλεπτα: 30-22, 54-34, 68-59, 82-76.

