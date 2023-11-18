Λογαριασμός
Προκριματικά Euro 2024: Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στους 10 προκριματικούς ομίλους του EURO 2024

Euro 2024

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στους 10 προκριματικούς ομίλους του EURO 2024:

1ος όμιλος

Γεωργία-Σκωτία                    2-2

Κύπρος-Ισπανία                    1-3

Ρεπό: Νορβηγία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ισπανία            18 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σκωτία             16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Νορβηγία           10 -7αγ.

4. Γεωργία             8 -7αγ.

5. Κύπρος              0 -8αγ.

2ος όμιλος

Ολλανδία-Ιρλανδία                21:45

Γαλλία-Γιβραλτάρ                 21:45

Ρεπό: ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Γαλλία            18 -6αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Ολλανδία          12 -6αγ.

3. ΕΛΛΑΔΑ            12 -7αγ.

4. Ιρλανδία           6 -7αγ.

5. Γιβραλτάρ          0 -6αγ.

3ος όμιλος

Ιταλία-Β. Μακεδονία               5-2

Αγγλία-Μάλτα                      2-0

Ρεπό: Ουκρανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αγγλία           19 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Ιταλία           13 -7αγ.

3. Ουκρανία         13 -7αγ.

4. Β. Μακεδονία      7 -7αγ.

5. Μάλτα             0 -8αγ.

4ος όμιλος

Αρμενία-Ουαλία                    1-1             

Λετονία-Κροατία                   0-2

Ρεπό: Τουρκία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τουρκία           16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Κροατία           13 -7αγ.

3. Ουαλία            11 -7αγ.

4. Αρμενία            8 -7αγ.

5. Λετονία            3 -8αγ.

5ος όμιλος

Μολδαβία-Αλβανία                  1-1

Πολωνία-Τσεχία                    1-1

Ρεπό: Ν. Φερόε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αλβανία           14 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Τσεχία            12 -7αγ.

3. Πολωνία           11 -8αγ.

4. Μολδαβία          10 -7αγ.

5. Νησιά Φερόε        1 -7αγ.

6ος όμιλος

Αζερμπαϊτζάν-Σουηδία             3-0

Εσθονία-Αυστρία                  0-2

Ρεπό: Βέλγιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αυστρία           19 -8αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Βέλγιο            17 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Σουηδία            7 -7αγ.

4. Αζερμπαϊτζάν       7 -7αγ.

5. Εσθονία            1 -7αγ.

7ος όμιλος

Βουλγαρία-Ουγγαρία               2-2

Μαυροβούνιο-Λιθουανία            2-0

Ρεπό: Σερβία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ουγγαρία          15 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σερβία            13 -7αγ.

3. Μαυροβούνιο       11 -7αγ.

4. Λιθουανία          6 -8αγ.

5. Βουλγαρία          3 -7αγ.

8ος όμιλος

Καζακστάν-Σαν Μαρίνο             3-1

Φινλανδία-Β. Ιρλανδία            4-0

Δανία-Σλοβενία                   2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 9 αγώνες)

1. Δανία              22 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σλοβενία           19

3. Καζακστάν          18

4. Φινλανδία          15

5. Β. Ιρλανδία         6

6. Σαν Μαρίνο          0

9ος όμιλος

Λευκορωσία-Ανδόρα                1-0

Ισραήλ-Ρουμανία                 21:45

Ελβετία-Κόσοβο                  21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 8 αγώνες)

1. Ελβετία           16

2. Ρουμανία          16

3. Ισραήλ            12

4. Κόσοβο            10

5. Λευκορωσία         9 -9αγ.

6. Ανδόρα             2 -9αγ.

10ος όμιλος

Σλοβακία-Ισλανδία                4-2

Λουξεμβούργο-Βοσνία/Ερζεγοβίνη   4-1

Λιχτενστάιν-Πορτογαλία           0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 9 αγώνες)

1. Πορτογαλία        27 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σλοβακία          19 --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Λουξεμβούργο      14

4. Ισλανδία          10

5. Βοσνία/Ερζεγοβίνη  9

6. Λιχτενστάιν        0

21 Μαρτίου 2024:        Hμιτελικοί play off

26 Μαρτίου 2024:        Tελικοί play off

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Euro 2024 ποδόσφαιρο
