Προκριματικά Euro 2024: Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στους 10 προκριματικούς ομίλους του EURO 2024:

1ος όμιλος

Γεωργία-Σκωτία 2-2

Κύπρος-Ισπανία 1-3

Ρεπό: Νορβηγία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ισπανία 18 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σκωτία 16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Νορβηγία 10 -7αγ.

4. Γεωργία 8 -7αγ.

5. Κύπρος 0 -8αγ.

2ος όμιλος

Ολλανδία-Ιρλανδία 21:45

Γαλλία-Γιβραλτάρ 21:45

Ρεπό: ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Γαλλία 18 -6αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Ολλανδία 12 -6αγ.

3. ΕΛΛΑΔΑ 12 -7αγ.

4. Ιρλανδία 6 -7αγ.

5. Γιβραλτάρ 0 -6αγ.

3ος όμιλος

Ιταλία-Β. Μακεδονία 5-2

Αγγλία-Μάλτα 2-0

Ρεπό: Ουκρανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αγγλία 19 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Ιταλία 13 -7αγ.

3. Ουκρανία 13 -7αγ.

4. Β. Μακεδονία 7 -7αγ.

5. Μάλτα 0 -8αγ.

4ος όμιλος

Αρμενία-Ουαλία 1-1

Λετονία-Κροατία 0-2

Ρεπό: Τουρκία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τουρκία 16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Κροατία 13 -7αγ.

3. Ουαλία 11 -7αγ.

4. Αρμενία 8 -7αγ.

5. Λετονία 3 -8αγ.

5ος όμιλος

Μολδαβία-Αλβανία 1-1

Πολωνία-Τσεχία 1-1

Ρεπό: Ν. Φερόε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αλβανία 14 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Τσεχία 12 -7αγ.

3. Πολωνία 11 -8αγ.

4. Μολδαβία 10 -7αγ.

5. Νησιά Φερόε 1 -7αγ.

6ος όμιλος

Αζερμπαϊτζάν-Σουηδία 3-0

Εσθονία-Αυστρία 0-2

Ρεπό: Βέλγιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αυστρία 19 -8αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Βέλγιο 17 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Σουηδία 7 -7αγ.

4. Αζερμπαϊτζάν 7 -7αγ.

5. Εσθονία 1 -7αγ.

7ος όμιλος

Βουλγαρία-Ουγγαρία 2-2

Μαυροβούνιο-Λιθουανία 2-0

Ρεπό: Σερβία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ουγγαρία 15 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σερβία 13 -7αγ.

3. Μαυροβούνιο 11 -7αγ.

4. Λιθουανία 6 -8αγ.

5. Βουλγαρία 3 -7αγ.

8ος όμιλος

Καζακστάν-Σαν Μαρίνο 3-1

Φινλανδία-Β. Ιρλανδία 4-0

Δανία-Σλοβενία 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 9 αγώνες)

1. Δανία 22 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σλοβενία 19

3. Καζακστάν 18

4. Φινλανδία 15

5. Β. Ιρλανδία 6

6. Σαν Μαρίνο 0

9ος όμιλος

Λευκορωσία-Ανδόρα 1-0

Ισραήλ-Ρουμανία 21:45

Ελβετία-Κόσοβο 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 8 αγώνες)

1. Ελβετία 16

2. Ρουμανία 16

3. Ισραήλ 12

4. Κόσοβο 10

5. Λευκορωσία 9 -9αγ.

6. Ανδόρα 2 -9αγ.

10ος όμιλος

Σλοβακία-Ισλανδία 4-2

Λουξεμβούργο-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 4-1

Λιχτενστάιν-Πορτογαλία 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 9 αγώνες)

1. Πορτογαλία 27 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σλοβακία 19 --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Λουξεμβούργο 14

4. Ισλανδία 10

5. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 9

6. Λιχτενστάιν 0

21 Μαρτίου 2024: Hμιτελικοί play off

26 Μαρτίου 2024: Tελικοί play off

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.