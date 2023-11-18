Προκριματικά Euro 2024: Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στους 10 προκριματικούς ομίλους του EURO 2024:
1ος όμιλος
Γεωργία-Σκωτία 2-2
Κύπρος-Ισπανία 1-3
Ρεπό: Νορβηγία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ισπανία 18 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Σκωτία 16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
3. Νορβηγία 10 -7αγ.
4. Γεωργία 8 -7αγ.
5. Κύπρος 0 -8αγ.
2ος όμιλος
Ολλανδία-Ιρλανδία 21:45
Γαλλία-Γιβραλτάρ 21:45
Ρεπό: ΕΛΛΑΔΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Γαλλία 18 -6αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Ολλανδία 12 -6αγ.
3. ΕΛΛΑΔΑ 12 -7αγ.
4. Ιρλανδία 6 -7αγ.
5. Γιβραλτάρ 0 -6αγ.
3ος όμιλος
Ιταλία-Β. Μακεδονία 5-2
Αγγλία-Μάλτα 2-0
Ρεπό: Ουκρανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγγλία 19 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Ιταλία 13 -7αγ.
3. Ουκρανία 13 -7αγ.
4. Β. Μακεδονία 7 -7αγ.
5. Μάλτα 0 -8αγ.
4ος όμιλος
Αρμενία-Ουαλία 1-1
Λετονία-Κροατία 0-2
Ρεπό: Τουρκία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Τουρκία 16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Κροατία 13 -7αγ.
3. Ουαλία 11 -7αγ.
4. Αρμενία 8 -7αγ.
5. Λετονία 3 -8αγ.
5ος όμιλος
Μολδαβία-Αλβανία 1-1
Πολωνία-Τσεχία 1-1
Ρεπό: Ν. Φερόε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αλβανία 14 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Τσεχία 12 -7αγ.
3. Πολωνία 11 -8αγ.
4. Μολδαβία 10 -7αγ.
5. Νησιά Φερόε 1 -7αγ.
6ος όμιλος
Αζερμπαϊτζάν-Σουηδία 3-0
Εσθονία-Αυστρία 0-2
Ρεπό: Βέλγιο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αυστρία 19 -8αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Βέλγιο 17 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
3. Σουηδία 7 -7αγ.
4. Αζερμπαϊτζάν 7 -7αγ.
5. Εσθονία 1 -7αγ.
7ος όμιλος
Βουλγαρία-Ουγγαρία 2-2
Μαυροβούνιο-Λιθουανία 2-0
Ρεπό: Σερβία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ουγγαρία 15 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Σερβία 13 -7αγ.
3. Μαυροβούνιο 11 -7αγ.
4. Λιθουανία 6 -8αγ.
5. Βουλγαρία 3 -7αγ.
8ος όμιλος
Καζακστάν-Σαν Μαρίνο 3-1
Φινλανδία-Β. Ιρλανδία 4-0
Δανία-Σλοβενία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 9 αγώνες)
1. Δανία 22 --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Σλοβενία 19
3. Καζακστάν 18
4. Φινλανδία 15
5. Β. Ιρλανδία 6
6. Σαν Μαρίνο 0
9ος όμιλος
Λευκορωσία-Ανδόρα 1-0
Ισραήλ-Ρουμανία 21:45
Ελβετία-Κόσοβο 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 8 αγώνες)
1. Ελβετία 16
2. Ρουμανία 16
3. Ισραήλ 12
4. Κόσοβο 10
5. Λευκορωσία 9 -9αγ.
6. Ανδόρα 2 -9αγ.
10ος όμιλος
Σλοβακία-Ισλανδία 4-2
Λουξεμβούργο-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 4-1
Λιχτενστάιν-Πορτογαλία 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 9 αγώνες)
1. Πορτογαλία 27 --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Σλοβακία 19 --Προκρίθηκε στα τελικά--
3. Λουξεμβούργο 14
4. Ισλανδία 10
5. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 9
6. Λιχτενστάιν 0
21 Μαρτίου 2024: Hμιτελικοί play off
26 Μαρτίου 2024: Tελικοί play off
