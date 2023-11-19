Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των προκριματικών του EURO 2024 και τα πράγματα στον 2ο όμιλο, όπου συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας, είναι πλέον ξεκάθαρα.

Η Γαλλία (είχε ηδη προκριθεί) και η Ολλανδία, μετά τη νίκη επί της Ιρλανδίας, θα βρεθούν στην τελική φάση της διοργάνωσης, ενώ η «γαλανόλευκη» θα είναι οριστικά 3η στο γκρουπ, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει μία ακόμη ευκαιρία για να δώσει το παρόν το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας.

Ως εκ τούτου η υπόθεση πρόκριση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα περνά μέσα από τη διαδικασία των play offs του Nations League, που θα διεξαχθούν το Μάρτιο του 2024 και συγκεκριμένα στις 21 και 26/03 του ερχόμενου έτους.

Στο πλαίσιο των ημιτελικών η Ελλάδα θ΄ αντιμετωπίσει εντός έδρας είτε το Καζακστάν, είτε το Λουξεμβούργο σε αγώνα νοκ άουτ κι εφόσον τα καταφέρει, τότε θα περάσει στον τελικό, όπου λίγες ημέρες μετά θα παίξει με το νικητή του άλλου ζευγαριού, όπου θα συγκρουστούν η Γεωργία με το Λουξεμβούργο ή το Αζερμπαϊτζάν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

