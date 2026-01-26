Final 8 Κυπέλλου: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια-Όλες οι λεπτομέρειες

Στη διάθεση των φιλάθλων τέθηκαν εισιτήρια για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών, που θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 17 ως τις 21 Φεβρουαρίου. Όπως έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, οι φίλαθλοι όλων των ομάδων θα συνυπάρχουν στις κερκίδες του κλειστού της Νέας Αλικαρνασού («Δύο Αοράκια»), αλλά θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας.



Κάθε φίλαθλος μπορεί να αποκτήσει έως και τρία εισιτήρια, ενώ θα πραγματοποιείται έλεγχος σε όσους αγοράζουν εισιτήρια και εφόσον η Αστυνομία ενημερώσει ότι για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλου-κατόχου εισιτηρίου, τότε το εισιτήριο του θα ακυρώνεται αυτόματα και τα χρήματα δεν θα επιστρέφονται.

Τα εισιτήρια των προημιτελικών κοστίζουν 15, 20 και 30 ευρώ, των ημιτελικών 20, 30 και 40 ευρώ, ενώ του τελικού 40, 65 και 90 ευρώ. Η διάθεσή τους γίνεται ηλεκτρονικά εδώ.



Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:



Το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών επιστρέφει και μπορείτε να ζήσετε από κοντά την εμπειρία και την προσπάθεια των οχτώ ομάδων να φτάσουν στον πρώτο τίτλο του 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 17 ως τις 21 Φεβρουαρίου! Τα εισιτήρια για την τελική φάση ενός θεσμού που μπαίνει στη δεύτερη πεντηκονταετία της ζωής του και σε μια νέα εποχή, διατίθενται από σήμερα ηλεκτρονικά και μπορείτε να τα αποκτήσετε με ένα «κλικ» ΕΔΩ!



Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (26/1) από τις 15.00 μέσα από την ticketmaster. Κάθε φίλαθλος μπορεί να αποκτήσει έως και τρία εισιτήρια, δηλώνοντας τα στοιχεία του, επιλέγοντας κατηγορία τιμής, όχι συγκεκριμένη θέση. Δωρεάν θα είναι είσοδος για παιδιά έως τριών ετών. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας.



Όσοι ενδιαφέρονται για courtside seats θα πρέπει να απευθυνθούν στο email eok-tickets@basket.gr, ενώ για πληροφορίες σχετικά με την είσοδο ΑΜΕΑ θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο ekask@otenet.gr .



Ενημερώνουμε πως, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από την Αστυνομία σε όσους προμηθευτούν εισιτήριο. Σε περίπτωση κατά την οποία, η Αστυνομία ενημερώσει ότι για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλου-κατόχου εισιτηρίου, τότε το εισιτήριο του θα ακυρώνεται αυτόματα και τα χρήματα δεν θα επιστρέφονται, αλλά θα χρησιμοποιηθούν σε προωθητικές ενέργειες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την καταπολέμηση της βίας. Σε περίπτωση που κάποιο εισιτήριο ακυρωθεί, ο κάτοχος θα ενημερώνεται μέσω email. Ενδέχεται να γίνει χρήση οπτικοακουστικών μέσων από τις Αρχές για την επαλήθευση των στοιχείων και για την αποτροπή αδικημάτων κατά περιουσίας και ζωής.



Υπενθυμίζουμε πως την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 έχουν ήδη κατακτήσει η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και εκκρεμούν οι εξής αγώνες:



28/1 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection (ΕΡΤ2 Σπορ)



2/2 14.00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Ιαπωνική (ΕΡΤ2 Σπορ)



4/2 19.45 Προμηθέας Π. Βίκος Cola – Μαρούσι Chery (ΕΡΤ2 Σπορ)



Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:



Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ



Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος/Καρδίτσα

20.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ



Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)



Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός (20.00)



Σας περιμένουμε στο Ηράκλειο! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ!

