Ανακοίνωσε τον νεαρό Σαντή ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του 19χρονου στράικερ, Παναγιώτη Σαντή

Σαντής

Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Παναγιώτης Σαντής. Ο 19χρονος στράικερ αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Βόλο, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν να… ξεψαχνίζουν την αγορά για ταλαντούχους ποδοσφαιριστές με σκοπό να ενισχύσουν την ακαδημία τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Σαντή από τον Βόλο ΝΠΣ.

Ο νεαρός επιθετικός είναι γεννημένος στις 21 Φεβρουαρίου 2007 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Διγενή Λακκώµατος.

Το 2024 αποκτήθηκε από τον Βόλο ΝΠΣ, με τον οποίο τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε και στην πρώτη ομάδα, σε ηλικία 18 ετών, έχοντας μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και μία στο κύπελλο Ελλάδας, όπου και σημείωσε ένα γκολ.

Παναγιώτη καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!

