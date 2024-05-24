Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ με άμυνα για σεμινάριο έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Φενέρ, τη διέλυσε με το σκορ 73-57 και πέρασε στο τελικό της Ευρωλίγκας, μόλις ένα βήμα μακριά από το 7ο αστέρι.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ανέβασε ένα φοβερό βιντεάκι με τον τρόπο που πανηγυρίστηκε το αποτέλεσμα από όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ, ενώ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μέσω ποστάρισμα στα social media τα συγχαρητήριά της για την τεράστια πρόκριση.

Δείτε το βίντεο:

