Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Final 4: Πώς πανηγύρισαν στον Παναθηναϊκό την πρόκριση στον τελικό - Δείτε βίντεο

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ ανέβασε ένα φοβερό βιντεάκι, ενώ η «πράσινη» ΠΑΕ έστειλε συγχαρητήρια στο «τριφύλλι» για την πρόκριση στο τελικό της Ευρωλίγκας.

ΠΑΟ Μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ με άμυνα για σεμινάριο έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Φενέρ, τη διέλυσε με το σκορ 73-57 και πέρασε στο τελικό της Ευρωλίγκας, μόλις ένα βήμα μακριά από το 7ο αστέρι.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ανέβασε ένα φοβερό βιντεάκι με τον τρόπο που πανηγυρίστηκε το αποτέλεσμα από όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ, ενώ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μέσω ποστάρισμα στα social media τα συγχαρητήριά της για την τεράστια πρόκριση.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Final 4 Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark