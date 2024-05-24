Σε λίγη ώρα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης (22:15), στην «Uber Arena», στον δεύτερο ημιτελικό του Final 4 του Βερολίνου.

Οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων», που είχαν δώσει από νωρίς σήμερα ραντεβού συνάντησης κεντρική πλατεία της πόλης, ALEXANDERPLATZ, ξεκίνησαν πριν από λίγο την πορεία τους προς το γήπεδο.

Olympiacos fan army has arrived 🔴🔥 pic.twitter.com/RdXxBlCMv2 — BasketNews (@BasketNews_com) May 24, 2024

Χιλιάδες φίλαθλοι των Πειραιωτών κατευθύνθηκαν με τα πόδια προς την «Uber Arena», με την αστυνόμευση να είναι ιδιαίτερα αυστηρή, καθώς, ειδικό κλιμάκιο των τοπικών Αρχών συνόδευσε την «ερυθρόλευκη» πομπή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι και το γήπεδο.

Να τονίσουμε πως ο κύριος όγκος των Πειραιωτών φιλάθλων έχουν εισέλθει στην «Uber Arena», έχοντας πάρει ήδη τις θέσεις τους μέσα στο γήπεδο ενόψει φυσικά της έναρξης του μεγάλου αγώνα με τους «μερένχες», παρακολουθώντας παράλληλα τον πρώτο ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ.

Πηγή: skai.gr

