Παναθηναϊκός: «Έσβησε τα φώτα» στον Γκούντουριτς με επιβλητική τάπα ο Μήτογλου - Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακή φάση σε άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Γκούντουριτς να προσπαθεί να σκοράρει με λέι απ και με τον Μήτογλου να τον σταματά με επιβλητικό μπλοκ

Εντυπωσιακή φάση από τον Μήτογλου στην άμυνα του Παναθηναϊκού AKTOR!

Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου του ημιτεικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στους «πράσινους» και τη Φενέρμπαχτσε, ο Γκούντουριτς προσπάθησε να σκοράρει με λέι απ, μόνο για να βρει μπροστά του τον Έλληνα ψηλό, ο οποίος τον σταμάτησε με μια επιβλητική τάπα!

Το εντυπωσιακό μπλοκ του Μήτογλου:

