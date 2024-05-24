Εντυπωσιακή φάση από τον Μήτογλου στην άμυνα του Παναθηναϊκού AKTOR!
Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου του ημιτεικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στους «πράσινους» και τη Φενέρμπαχτσε, ο Γκούντουριτς προσπάθησε να σκοράρει με λέι απ, μόνο για να βρει μπροστά του τον Έλληνα ψηλό, ο οποίος τον σταμάτησε με μια επιβλητική τάπα!
Το εντυπωσιακό μπλοκ του Μήτογλου:
𝗠𝗜𝗧𝗢𝗚𝗟𝗢𝗨 𝗗𝗜𝗧 𝗡𝗢𝗡 𝗔̀ 𝗚𝗨𝗗𝗨𝗥𝗜𝗖 ! ❌@paobcgr x @EuroLeague
📺 En exclusivité sur https://t.co/gS7u20BbFZ#SKWEEKLive #EveryGameMatters #SKWEEK #alwaysON pic.twitter.com/mFJsNNdpJk— SKWEEK (@skweektv) May 24, 2024
