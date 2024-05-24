Εντυπωσιακή φάση από τον Μήτογλου στην άμυνα του Παναθηναϊκού AKTOR!



Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου του ημιτεικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στους «πράσινους» και τη Φενέρμπαχτσε, ο Γκούντουριτς προσπάθησε να σκοράρει με λέι απ, μόνο για να βρει μπροστά του τον Έλληνα ψηλό, ο οποίος τον σταμάτησε με μια επιβλητική τάπα!



Το εντυπωσιακό μπλοκ του Μήτογλου:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.